Alugar carro é boa opção

Na briga de Uber e Táxi alugar um carro pode ser a melhor solução. A locação de veículos oferece comodidade e liberdade para suprir as necessidades cotidianas, de trabalho ou lazer. As pessoas podem escolher os pacotes de aluguel com diária de quilometragem livre ou controlada, e ainda optar por itens adicionais.

Alugar um veículo pode custar de R$ 70 a R$ 390, incluindo o valor da diária e a taxa de cobertura de risco, pagando em até dez vezes no cartão ou em dinheiro. O valor depende da categoria do carro, que leva em consideração o modelo/ano, motorização, presença do ar-condicionado, som e direção hidráulica, entre outras coisas. Isso leva em conta também se o pacote é livre ou controlado (por exemplo até 200 km rodados). A pessoa pode ainda escolher adicionar itens como GPS e cadeirinha de criança, pagando uma taxa extra (em média de R$ 15).

O Ford Focus é 2.0, ano 2013 e da categoria executivo automático. A diária controlada é R$ 234 e com km livre sai por R$ 249. Alugando por 5 dias fica R$ 1.480, incluindo diária e cobertura de risco.

Segundo Marconi Dutra, conselheiro nacional da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), há exigências para a locação de veículos. "A pessoa deve ser maior de 18 anos, possuir carteira de habilitação (CNH) há pelo menos dois anos, cartão de crédito e apresentar documento de identidade ou passaporte", esclarece.

De acordo com Alberto Faria, conselheiro fiscal da ABLA e gestor da Lupa Aluguel de Carros, a locação amplia as possibilidades de condução por um ótimo custo-benefício e traz uma série de vantagens. "São veículos revisados periodicamente e têm licenciamento e impostos quitados, assistência 24 horas e ainda é possível escolher onde deseja receber o veículo, desde que esteja em horário comercial", explica.

O Volkswagen Gol 1.0, ano 2015, é da categoria econômica. A diária controlada é R$ 91 e com km livre sai por R$ 98. Alugando por sete dias fica R$ 757, mais diária e cobertura de risco.

Férias

O estudante Iure Carvalho aluga carros com frequência para curtir as férias da faculdade e diz que já se acostumou com os procedimentos necessários. "Ao alugar um veículo a pessoa é responsável por conservar o carro, pelo combustível e por qualquer violação da legislação de trânsito, tudo isso é acordado através de um contrato", indica Iure Carvalho.

Outro item indispensável para garantir a locação é a caução, valor pré-autorizado no cartão de crédito como garantia para casos de danos no veículo, como avarias, colisões e até danos a terceiros, a depender do pacote de cobertura escolhido.

O Volkswagen Voyage 1.6, ano 2014, é da categoria carro médio. A diária controlada é R$ 100 e com km livre fica em R$ 128. Alugando por 15 dias fica R$ 2.240, incluindo diária e cobertura de risco.

Nas locadoras de carros em Salvador existem as opções básica, completa e superproteção. O valor em média sai entre R$ 750 e R$ 4.000. O custo só é debitado no cartão de crédito caso ocorra algum problema com o veículo, causado pelo locatário.

A diretora da SpeedWay, Adriana Salomão, afirma que alugar um carro necessita de alguns cuidados. "Escolha locadoras de referência no mercado, associada à ABLA e reserve o carro com antecedência", aconselha. Adriana ainda esclareceu que para garantir descontos no valor final o cliente deve optar por período de locação superior a três dias.

O Fiat Doblô tem motor 1.8 e é do ano 2013. Da categoria minivan (7 lugares), tem diária controlada é R$ 187 e de km livre sai por R$ 231. Aluguel de 21 dias é de R$ 3.349.

Vantagens da locação de um automóvel:

- Liberdade para circular em destinos variados.

- Conforto para escolher o modelo e a categoria (hatch, sedã, utilitário, picape) do carro.

- Segurança, todos os carros são revisados.

- Regularidade, os veículos oferecidos são licenciados.

- Quitados, todos os impostos anuais (IPVA e DPVAT) estão pagos.

- Comodidade, o locatário recebe o carro no local desejado (hotel).

- Conservação, os carros estão em bom estado de conservação.

- Itens adicionais, há a possibilidade de incluir itens como GPS e cadeirinha de criança.

- Assistência 24H, em caso de defeito a locadora substitui o carro.

- Desconto, quanto maior o período de locação menor o preço final.

- Cobertura de danos, a depender do dano, o locatário só paga até o valor do caução.

* Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

