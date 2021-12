Alfred Hitchcock inspira nova edição limitada do Citroen DS3

O mestre do suspense Alfred Hitchcock apresenta mais uma vez a edição limitada da Citroen, a Dark Rose. Os modelos que vão receber elementos personalizados como pintura de dupla tonalidade e logo da série são a versão DS3 hatch e a DS3 Cabrio. Eles serão comercializados somente na Europa por preços a partir de 20.250 euros.

A tonalidade da cor pode variar entre Preto Perla Nera e Cinza Shark e todos levam o teto e as capas dos retrovisores em rosa Fuchsia (tela preta para a versão Cabrio). No interior, o DS3 leva o logo no volante e na soleira das portas, painel central com a trama DS destacada na cor rosa e capas de couro Nappa dos assentos costuradas com linhas em Fuchsia.

Dentre os elementos também está o logo Dark Rose, o '3' do emblema DS3 da tampa de porta-malas colorido em Fuchsia, um degradado de rosa nos para-choques dianteiro e traseiro e revestimento dos frisos laterais com o trama DS.

Hitchcock é destaque do filme publicitário da série DS3 Dark Rose baseada na abertura da série Alfred Hitchcock presents de 1995 e 1965, nos Estados Unidos. Em 2011 o cineasta foi o inspirador da campanha DS3 Série Prata.

