Alfa Romeo lança novo Giulia e reabre seu Museu na Itália

A data dos 105 anos da tradicional Alfa Romeo foi de festa nesta quarta-feria, 24 de junho, em Arese, Milão, na Itália. A marca italiana comemorou mais um ano com dois grandes presentes aos amantes dos emblemátcos modelos Alfa. Com direito a declaração emocionada do tenor italiano Andrea Bocelli, a Alfa Romeo apresentou o novo sedã Giulia e reinaugurou também o seu Museu, que abre as portas ao público no próximo dia 30 de junho.

O novo sedã Giulia reúne o que há de mais moderno em linhas de design, tecnologia embarcada, mecânica ao estilo dos grandes esportivos e doses cavalares de emoção e de paixão. O novo modelo Giulia incorpora os 105 anos de excelência no estilo e tecnologia italiana. Tem um desenho marcante e traz consigo o que há de mais avançado no mundo das pistas. Possui tração traseira e a versão mostrada tem sob o capô a última geração do motor turbo de seis cilindros da Alfa Romeo, despejando 510 cavalos, inspirado na tecnologia Ferrari.

<GALERIA ID=20159/>

O carro enaltece o desenho italiano das mais apaixonadas Alfa e incorpora ao powertrain a tecnologia Quadrifoglio para garantir performance, garantindo a distância do 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. O modelo tem ainda a mais equilibrada distribuição de peso, ficando nos exatos 50/50 entre os dois eixos, com suspensões sofisticadas (a dianteira é exclusiva da Alfa Romeo).

As soluções foram as mais arrojadas. Os engenheiros da Alfa Romeo conseguiram soluções técnicas exclusivas e diferenciadas, como a tecnologia Torque Vectoring para um excelente controle de estabilidade. O novo sedã Giulia deve ser um dos destaques da Alfa Romeo no Salão de Frankfurt (Alemanha) e chega ao mercado europeu no primeiro trimestre de 2016.

Sergio Marchionne, CEO do grupo Fiat Chrsyler Automobiles (FCA), garantiu que a marca italiana deve chegar aos 400 mil carros produzidos até 2018, com pelo menos mais sete grandes lançamentos (entre modelos SUV´s, hatches e sedãs derivados de novas plataformas) a partir do ano que vem. O evento contou com um seleto grupo de 400 jornalistas de todo o mundo, incluindo oito representantes brasileiros.

Museu



O Museu da Alfa Romeo em Arese - local simbólico para a história da empresa - foi escolhido como o ponto de apoio para o renascimento da marca. Inaugurado em 1976, a casa ficou ficou fechada a partir de 2009. Há um ano iniciou-se o processo de modernização do espaço dedicado para a história dos carros da emblemática Alfa Romeo. O projeto arquitetônico traz agora um espaço para todos os modelos da história da Alfa Romeo. O elemento-chave no projeto é a estrutura vermelha que atravessa todo o complexo, o símbolo do renascimento do museu: um recurso moderno, situado dentro de um contexto de arquitetura dos anos 70, que prevê a necessária ligação entre o passado e o presente.

O Museu da Alfa Romeo oferece 69 modelos mais marcantes da história de produção de carros da marca italiana. Assim, o local conta a própria história do automóvel. Desde o primeiro carro A.L.F.A., com 24 cv, até os lendários vencedores Mille Miglia como o 6C 1750 Gran Sport, conduzido por Tazio Nuvolari, o Touring de 8C e o Gran Premio 159 "Alfetta 159", campeão mundial de Fórmula 1, conduzido por Juan Manuel Fangio; até o Giulietta, icônico carro de 1950, para o Campeonato 33 TT 12. A essência da marca foi condensada em três princípios: Linha do Tempo, que representa a continuidade industrial; Beleza, que agrega estilo e design; Velocidade, juntando tecnologia e peso leve. Para cada princípio é dedicado um andar do Museu.

O jornalista viajou a convite da Fiat Chrysler Automobiles

adblock ativo