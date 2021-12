Alfa 4C Spider valoriza design e performance

A italiana Alfa Romeo deu o primeiro passo para o ressurgimento no mundo. No fim do mês passado, Classiautos esteve na Itália para a apresentação oficial do novo sedã Giulia, que começa a ser vendido no fim deste ano na Europa e que terá a companhia de pelo menos mais sete modelos até o ano de 2018 - com vendas na casa das 400 mil unidades.

Mas já há outros modelos que mostram que a Alfa está no caminho certo. Com exclusividade, Classiautos andou no 4C Spider e na dupla Mito e Giulietta na tradicional pista do Centro de Treinamentos de Balocco, o quartel-general da Alfa, que atualmente é comandado pelo Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

O 4C Spider surgiu em grande estreia no Salão de Detroit em janeiro e já é vendido em vários mercados, como o europeu - com valor na faixa dos 75 mil euros (cerca de R$ 260 mil). Sem capota, o carro da Alfa enaltece a esportividade e traz uma carroceria com detalhes marcantes nas laterais com suas linhas sinuosas e na traseira com lanternas ovais e saída dupla do escapamento.

Performance

A beleza é a palavra que anda junto com a da performance nos carros Alfa. O modelo 4C Spider é um conversível que anda bem nas retas longas, nas curvas e na pista mais travada. No circuito de Balocco, todas essas situações foram colocadas à prova. Sob o capô, o conversível de dois lugares usa a mesma base mecânica da versão cupê, com um motor pequeno mas turbo de 1.75 litro, de quatro cilindros, para gerar 240 cavalos de potência, acoplado ao câmbio automatizado TCT de dupla embreagem e seis marchas, com aletas para trocas no volante.

É bem verdade que a direção - sem assistência - é mais dura e requer uma força extra nos braços. Assim, a sensação é de um autêntico esportivo e fica redobrada com o som do motor central "pulsando" nas aceleradas. As mudanças de marchas são em frações de segundos (130 milissegundos) e o Alfa surpreende por grudar suas rodas no asfalto. O que empolga na Alfa 4C Spider é perceber seu ronco forte vindo do motor localizado atrás dos dois bancos, suspirando com estouros agradáveis que saem pelas saídas duplas.

Aceleramos a 200 km/h para perceber as qualidades do Alfa. A fabricante usa materiais de alumínio e de fibra de carbono na carroceria. Assim, o 4C Spider ganhou em leveza, resistência e performance. O veículo pesa apenas 1.128 kg - cerca de 150 kg a mais do que um Fiat Palio. Segundo a fábrica, acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e atinge velocidade máxima de 257 km/h. É um autêntico esportivo.



O jornalista viajou a convite da Grupo Fiat Chrysler Automobiles

