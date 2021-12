Airbag da Takata inclui carros Honda

A Honda caiu na lista do recall do airbag da Takata, empresa japonesa fornecedora de componentes automotivos. Assim, três modelos (Fit, Civic e CR-V) vendidos no mercado brasileiro devem ir a uma revenda autorizada para a substituição da peça defeituosa. De acordo com o comunicado da Honda, há problemas no insufrador, que pode causar mal funcionamento e não acionando as bolsas de segurança para proteger os ocupantes nos veículos.

A Honda Automóveis do Brasil convoca os proprietários de 290.361 unidades dos três modelos. O serviço de substituição do insuflador do airbag é gratuito. Segundo o comunicado da Honda, "caso o veículo seja submetido a uma colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado, pode haver o rompimento da estrutura do insuflador, permitindo a projeção de fragmentos metálicos no interior do automóvel.

O defeito, segundo o comunicado, ainda pode "causar, em situações extremas, danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros".

O serviço pode ser feito em qualquer loja credenciada da Honda em todo o Brasil. Consulte a situação do seu veículo e faça o agendamento no site https://www.honda.com.br/recall/autos ou em nossa Central pelo 0800-701-3432.

LADO MODELO ANO/MODELO DATA DE INÍCIO DO REPARO

Motorista Civic e CR-V 2007 20/07/2015

Passageiro Fit, Civic e CR-V 2004 a 2006 03/08/2015

Passageiro Fit 2007 a 2008 03/11/2015

Passageiro Fit 2009 30/11/2015

Passageiro Civic e CR-V 2007 a 2009 30/11/2015

Fonte: Honda do Brasil

