Agrale lança novos chassis para micro e midbus

A Agrale, fabricante de chassis para ônibus, caminhões, utilitários, tratores e motores estacionários, lançou na FetransRio 2012 os novos chassis Euro 5 para Micro e Midibus. O modelo MA 17.0 possui a maior capacidade de carga dos produtos da marca, além de ser o mais robusto e urbano.

Ele foi projetado para atender as aplicações mais severas do trânsito, podendo ser utilizado em carrocerias de até 12.500 mm comprimento. É equipado com o motor MWM MAXXFORCE 7.2, de 6 cilindros, 225 cavalos de potência e torque de 861 Nm. O MA 17.0 está previsto para vendas no início de 2013.

Outra novidade da Agrale é o chassi MA 10.0, feito para a categoria leve. Com o novo layout de montagem, ele amplia o campo visual do motorista, melhorando a dirigibilidade. Também possui maior ergonomia, graças ao posicionamento da alavanca de câmbio, fixada no painel.

O MA 10.0 na versão com 4.800 mm de entre-eixos foi projetado para aplicações rodoviárias e de fretamento, com carrocerias de até 9.300 mm de comprimento. Já o modelo com entre-eixos de 4.500 mm é para aplicações urbanas severas, com carrocerias de até 8.900 mm de comprimento e Peso Bruto Total de 10.000 kg. O motor é o MWM MAXXFORCE 4.8, de 165 cv e 600 Nm de torque.

A família dos chassis Agrale é composta pelos modelos MA 8.7, MA 9.2, MA 10.0, MA 12.0, MA 15.0, MT 12 LE, MT 15 LE, e, a partir de 2013, MA 17.0

