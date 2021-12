Agrale apresenta ônibus com chassi MA 17.0

A 22ª Agrishow - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, realizada na úlitma sexta- feira trouxe o novo ônibus Agrale com capacidade para transportar 49 passegeiros e carroceria Marcopolo Ideale de 12.770 mm ganhou destaque.

O modelo com tecnologia nacional e traz na versão Strandard itens como: suspensão com molas semielípticas na dianteira e na traseira, direção hidráulica e entre-eixos de 5.950 mm. O ônibus ganha pontos no quesito conforto com o ar-condicionado e bagageiro traseiro passante. O ônibus tem chassi Agrale MA 17.0 e chega equipado com motor MWM de 6 cilindros e 225 cavalos de potência. É o maior em relação a capacidade de carga já produzido pela marca no Brasil. A transmissão é manual de seis marchas.

Destaca-se ainda no estande o mais novo integrante da família Agrale, o modelo 540.4. Ideal para utilização em pequenas propriedades e também para operação em lavouras de café e fruticultura. O 540.4 possui eixo dianteiro reforçado, que permite o acoplamento de implementos frontais, como pá e plaina, que, em conjunto com o inversor de marchas. O motor é de quatro cilindros e com capacidade do levante hidráulico de 1.100 kg. A transmissão é 8x8, com inversor de marchas de série, único modelo nacional no segmento com essa característica.

No estande da marca ainda estava a nova linha de caminhões leves e médios (Agrale 10000 e Agrale 14000) e a família de tratores 500 e 5000. Os tratores Agrale com cabine possuem sistema de vedação que impede a entrada de poeira, e saídas de ar ajudando a manter a climatização no interior do trator. O trator 5105.4 tem motor MWM de 105 cv de potência e transmissão 10x2 de série, com opção de 12x12 com inversor de marchas, que possibilita maior produtividade nas operações que necessitem de muitas manobras, ou 20x4 com super redutor, com melhor rendimento em operações de baixa velocidade. Versátil, o modelo pode transitar nos mais diversos tipos de aplicações. No estande da Agrale foram apresentados também os tratores da Linha 4000 e 6000, com modelos entre 105 e 168 cv.

adblock ativo