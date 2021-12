Agora oficialmente no Brasil, Porsche mira vendas

Com a intenção de fazer o Brasil voltar a ser o seu maior mercado na América Latina (hoje é o segundo, perdendo para o México), a Porsche apresentou sua primeira subsidiária no País. A sede fica no bairro do Brooklyn, na cidade de São Paulo (SP), e faz parte da estratégia da marca alemã de carros-esporte de luxo em território brasileiro.

Essa é a 18ª subsidiária da Porsche no mundo, a primeira da América Latina, e terá uma equipe de 26 profissionais. Segundo o diretor presidente da Porsche Brasil, Matthias Brück, mesmo com o crescimento de investimentos da empresa por aqui, não existem planos para a construção de uma fábrica no País e os carros serão todos importados da Alemanha.

"Mesmo com o cenário desfavorável hoje, acreditamos que o mercado brasileiro tem um bom potencial para médio e longo prazo. A Porsche já tem uma base de clientes fiéis e queremos melhorar a experiência deles com a marca, além de conseguir novos clientes e melhorar nossas atividades de vendas, expandindo a presença no Brasil", adiantou.

A subsidiária brasileira é um empreendimento conjunto com a Porsche AG e a Stuttgard Sportcar, que anteriormente importavam os carros para cá. Atualmente, a Porsche possui sete pontos de vendas no Brasil (São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília), controlados pelos dois importadores, mas estuda a abertura de novas concessionárias no País. A primeira do Nordeste será em Recife (PE), que deve ser inaugurada em março de 2016.

"Estamos estudando todas as possibilidades, já que tem que ser um empreendimento rentável para todos os envolvidos. A nova loja em Recife, pode, a princípio, atender bem a demanda da Bahia, por exemplo", explica Heinz Moreira, diretor de Pós-Vendas no Brasil.

No ano passado, a Porsche comercializou 742 veículos no País. Até outubro deste ano foram vendidos 597 carros. A meta é voltar a crescer e bater o recorde de 1.039 automóveis emplacados no Brasil em 2013. "Não podemos prever quando isso vai acontecer, mas mercado brasileiro tem potencial. Já devemos crescer a partir do ano que vem", disse Matthias Brück.

Para voltar a crescer, a filial brasileira pretende manter a aposta na venda de SUVs (Macan e Cayenne, responsáveis por 75% das unidades vendidas aqui) e em trazer a versão mais em conta de sua referência em esportivos, o 911. A subsidiária confirmou para meados de 2016 a chegada da nova geração do 911, dotada de motor V6 3.0 biturbo e tração integral, incluindo a versão de entrada do Carrera 4, de 370 cv.

*O jornalista viajou à convite da Porsche

