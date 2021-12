Agile ganha transmissão automática Easytronic

O segmento dos hatchs está bem movimentado no rasil. São novos modelos e os já consagrados no mercados estão com novidades. É o caso do Agile, hatch da Chevrolet que acaba de ganhar uma transmissão automática Easytronic. O Agile 2013 Easytronic será ofertado apenas na versão LTZ.

O Agile Easytronic Gen II vem ainda com piloto automático, computador de bordo, faróis com acendimento automático acionado pelo sensor crepuscular, faróis de neblina, Premium sound com 4 falantes e 2 tweeters além de radio AM/FM com CD, MP3/WMA player, Bluetooth, reconhecimento de voz e discagem automática do celular, entrada auxiliar frontal e leitor USB e banco do passageiro dianteiro rebatível com sistema "Dump Latch". O funcionamento da transmissão Easytronic Gen II é muito simples. O motorista pode trocar as marchas manualmente, de modo sequencial, ou colocar o câmbio no modo automático, permitindo que o sistema de gerenciamento comande as trocas de marcha.

.

Recorde

A Chevrolet comemora também a marca de 200 mil unidades de Agile vendidas no Brasil. Desde o lançamento do Agile, no último trimestre de 2009, o modelo tem se destacado como um dos líderes de vendas no segmento dos veículos compactos hatchbacks. Trata-se de um segmento bastante concorrido que, nos primeiros nove meses de 2012 - janeiro a setembro - registrou a venda de 481.341 unidades, o equivalente a 17,3% do mercado total.

