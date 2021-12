Agile fica mais bonito e ganha série especial Effect

A Chevrolet revelou a série especial Effect para os hatchs Agile e Sonic. Com a reestilização do Agile, modelo lançado em 2009 e que já contabiliza 225 mil unidades comercializadas em todo o País, a marca americana traz agora uma versão com visual mais esportivo. Usando a base do novo hatch LTZ, o Agile Effect será vendido com valor sugerido de R$ 44.490 e a configuração com transmissão automatizada Easytronic terá preço de R$ 47.440.

O novo Agile LTZ conta agora com novos parachoques dianteiro e traseiro, grade dianteira mais proeminente, faróis mais modernos com auxiliares de neblina com moldura cromada, rodas maiores de 16 polegadas. Seu inierior saiu do padrão mais básico e destaca os grafismos no painel de instrumentos, aparelho de rádio com CD/MP3 player com entrada USB e conexão bluetooth. As grandes mudanças não ficaram restritas apenas ao visual e melhor acabamento interno. O novo Agile ganhou um volante maior com controle de áudio e melhor empunhadura, chave do tipo canivete e controlador de velocidade.

Já o Agile Effect chega ao consumidor apenas nas cores branco Summit e vermelho Chilli, com os emblemas Effect estampados na carroceria. Está disponível na motorização 1.4 litro Econoflex, de 102 cavalos (etanol), e nas transmissões de cinco velocidades manual e automatizada Easytronic GenII (segunda geração). O hatch com visual mais esportivo da Chevrolet vem com rodas de liga leve com aro de 16 polegadas escurecidas e pintura preta no parachoque traseiro. Além disso, sua esportividade está garantida no visual, com saias laterais, aerofólio, spoilers dianteiro e traseiro, faróis e lanternas escurecidos, retrovisores e teto pintados em "high gloss" (preto brilhante), além de adesivos decorativos nas laterais.

O interior recebeu detalhes na cor vermelha, além de um painel de instrumentos com nova cor e grafismo, adesivo decorativo em cima do porta-luvas, novos bancos com apelo esportivo e detalhes também em vermelho, incluindo o painel da porta. A série conta ainda com tapetes de borracha. O protetor de soleira é em alumínio escovado. O volante igualmente recebeu detalhes na cor vermelha em seus contornos, conferindo um aspecto mais esportivo.

O Sonic também incorpora o visual Effect, com destaque para o visual ainda mais esportivo no hatch. Destaque para as faixas no capô e na traseira. O modelo é ofertado na cor branco Ice, contando com roda de liga leve com aro de 16 polegadas com pintura preta, adesivos nas laterais, traseira, capô e teto. Ela também receberá tampa do combustível com adesivo decorativo, espelhos retrovisores na cor preta, protetor de soleira com acabamento em alumínio escovado e tapetes de borracha exclusivos. O Sonic Effect também conta em seu conteúdo com o sistema multimídia Chevrolet MyLink, que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular para dentro do veículo, além de fazer ligações telefônicas via Bluetooth por meio da tecnologia HFT (Hands Free Telephone). Ele se destaca por sua interface intuitiva e de fácil navegação, a qual faz uso de uma tela LCD touch screen de sete polegadas.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

Versões e preços

Agile Effect 1.4L Econoflex (transmissão manual): R$ 44.940

Agile Effect 1.4L Econoflex (transmissão Easytronic): R$ 47.440

Sonic Effect 1.6L Ecotec (transmissão automática): R$ 58.490

