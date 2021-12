Actros 2651 tem tecnologia de sedã

Piloto automático de velocidade, assistência em rampa, banguela eletrônica, assistente ativo de frenagem, controle de proximidade, alerta sonoro que avisa caso o motorista ultrapasse alguma das faixas laterais na pista, sensor de chuva e sensor crepuscular. Estes são alguns dos itens que você pode encontrar em um carro de luxo ou em um modelo médio bem equipado e que agora estão presentes também no caminhão Actros 2651 da Mercedes-Benz.

A TARDE andou pelas antigas estradas de Santos, em São Paulo, no caminhão guiado pelo piloto de testes da Mercedes-Benz há mais de 30 anos e embaixador do projeto 'Voz das Estradas', João Moita. Entre uma história e outra, o técnico mostrava durante o trajeto os sistemas tecnológicos que o pesadão oferece. Em uma descida, o Moita acionou o piloto automático, regulou a velocidade, a distância do veículo da frente e pronto, não precisa fazer mais nada, nem pisar no freio ou no acelerador. O sistema faz tudo sozinho. Um carro entrou na nossa frente e automaticamente o caminhão diminuiu a velocidade e acompanhou a velocidade do veículo.

Outro sistema que mantém o motorista alerta é o aviso sonoro que dispara se por um deslize ou distração o caminhão andar em cima de alguma das faixas laterais.

Com capacidade máxima de tração de 80 toneladas, o modelo é oferecido nas versões Estradeiro e Multiúso e tem capacidade para tracionar combinações de sete ou nove eixos, com PBTC de até 74 toneladas, nos mais variados tipos de carroceria.

A versão estradeiro é equipada com eixos traseiros sem redução nos cubos, caracterizando um trem de força focado na economia de combustível. Já a versão Multiúso é equipada com eixos traseiros com redução nos cubos, privilegiando um conjunto ainda mais robusto para as operações mais exigentes em termos de tração. Ainda é possível escolher entre suspensão a ar ou metálica, de acordo com a atividade e aplicação.

Os caminhões com a suspensão metálica oferecem uma capacidade total de até 1.080 litros (um tanque de combustível de 780 litros e um tanque adicional de 300 litros). Na versão com suspensão pneumática, a capacidade varia de 650 litros (um tanque) ou 890 litros (um tanque de 650 litros e um tanque adicional de 240 litros).

O modelo testado é impulsionado pelo motor BlueTec 5 de 13 litros, seis cilindros em linha, que desenvolve 510 cv e 244 kgfm de torque, acoplado à transmissão automatizada de 12 marchas.

.

Segunda casa

Considerando que o caminhoneiro passa mais tempo no caminhão do que em casa, a Mercedes procurou deixar a cabine do motorista o mais confortável possível.

Os bancos têm 12 regulagens eletrônicas que inclui altura, profundidade, tamanho e ajuste lombar. Há ainda uma confortável cama, geladeira, televisão digital e ar-condicionado.

O painel tem display de alta definição e sistema de som. O piso é totalmente plano e o espaço da cabine é generoso. A altura interna de 1,92 m e largura de 2,26 m faz com que você transite tranquilamente na cabine sem se preocupar em bater a cabeça em algum lugar.

O volante multifuncional dá mais segurança para o motorista no manuseio das funções do rádio pelo uso das teclas ali disponíveis.

Além do 2651, a família Actros é formada pelos já conhecidos Actros 2646 6×4 e Actros 2546 6×2, indicados para transporte rodoviário de carga, equipados com motor de 456 cv de potência.

O preço básico do modelo é de R$ 500 mil. Por enquanto, o caminhão é produzido na fábrica de Juiz de Fora (MG), mas a partir de 2019 ele sairá do complexo de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

.

adblock ativo