Acelerando no rio e no mar

Um dos motivos para a ansiedade da chegada da época mais quente do ano, é poder aproveitar um passeio na praia. Além de desfrutar de belas paisagens, os mais ousados podem curtir o verão pilotando uma moto aquática, os conhecidos jets.

A pequena embarcação com capacidade para conduzir uma, duas ou três pessoas é utilizada para fins de lazer e competições esportivas. Os jets são bastante populares no Brasil, a terceira maior potência do esporte no mundo perdendo apenas para o Canadá e os Estados Unidos. Mas os preços salgados ainda assustam um pouco os consumidores e usuários de jets.

Segundo o proprietário da loja Sport Jet, Paulo Oliveira, o modelo mais vendido no Brasil é o Sea Doo JTI 130, com motor 130 hp, de quatro tempos, que tem valor sugerido de R$ 45.300. Um modelo mais simples, como o Spark de 90 hp, custa R$ 33.800. Mas há também a opção de comprar um semi novo. Um Yamaha VX 2009 de 100 cc de quatro tempo com valor aproximado deR$ 25 mil.

Moto aquática não é brinquedo, não! Assim, é bom saber os limites da segurança para a brincadeira não ser tão perigosa assim. O motor é potente e tem modelos de 2 ou 4 tempos que atingem velocidades acima dos 100 km/hora.

O Capitão dos Portos da Bahia, o capitão-de-fragata Edson Lima Cordeiro, alerta sobre a importância da segurança na hora de pilotar. "Para pilotar, é preciso ter a carteira Motonauta. A habilitação é adquirida após um curso de três horas de aula prática oferecido pelas escolas credenciadas da Marinha. Depois, há uma prova teórica com 20 questões e o aluno deve acertar, no mínimo, 50% das questões", explica.

Habilitado, o proprietário do jet tem 15 dias após a compra para inscrever o veículo aquático na Marinha. Quem não cumprir a data de inscrição do jet paga multa de R$ 1.600. Esta quantia é igual a punição dada para quem for pego bebendo e guiando uma moto aquática. Para quem pilota sem habilitação a multa é de R$ 2.200.

Em época como o verão, a Marinha intensifica as fiscalizações nas praias da Barra, Ribeira, Paripe e Morro de São Paulo. Bruno Jacob, bicampeão internacional de Freeride Jet Ski, aconselha para quem está começando optar por um jet com assento. É mais fácil para manter o equilíbrio e realizar as manobras. "É importante que os praticantes pilotem afastados dos banhistas. O Jet não tem freio e, assim, as manobras ficam mais restritas, especialmente para desviar de obstáculos ", alerta Jacob.

