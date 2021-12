Aceleramos o Corolla XRS 2018

Com estilo esportivado mas o bom conjunto de sempre, o Corolla XRS 2018 oferece uma opção com visual rejuvenescido na linha do sedã mais vendido do país. Apesar do seu design esportivo, ele não ganhou um novo motor, apenas adotou aerofólio traseiro, saias esportivas e ponteira de escapamento cromada. A motorização é a mesma das versões XEi e Altis, o motor é 2.0 VVTi Flex de 154cv, quando abastecido com etanol e 143cv com gasolina.

Junto ao motor atua o câmbio automático CVT, com software de gerenciamento que simula sete marchas. Esta versão conta com botão “Sport Mode” que, quando acionado, altera o mapeamento da transmissão e proporciona ao carro um comportamento dinâmico mais esportivo. Virtude não exclusiva da versão, o novo ajuste de suspensão adotado em 2017 e do tão esperado controle de estabilidade, que tornou o carro mais preciso, mais “europeu”, o que é muito positivo.

A Toyota quer nesse modelo desmistificar a imagem do Corolla como “carro de tiozão”, já que o público que compra o carro são pessoas entre 53 e 60 anos. O XRS é ideal para jovens que buscam visual, conforto e a ótima mecânica que o consagrou como campeão dos médios no mundo com 1 milhão de unidades vendidas em 2017 (dados da Focus2Move).

O interior do sedã não foge do padrão das demais versões, e não evoluiu tanto quando comparado com versões anteriores. A diferença fica em seu revestimento, que é preto por inteiro, diferente do XEi ou do Altis que são comercializados nas cores cinza e bege, respectivamente.

O painel central tem um formato mais quadrado, que retrata o cuidado da Toyota para não alterar a estrutura que agrada os compradores. A ideia está dando certo, já que há quatro anos o Corolla é o carro mais vendido em seu segmento no país, à frente do belo Civic, que apesar do design interessante é mais caro que o rival.

Na lista dos itens de série, o Corolla XRS conta com direção eletroassistida progressiva, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, vidros e retrovisores com acionamento elétrico, volante multifuncional, ar-condicionado digital, Smart Entry – sistema de destravamento das portas por sensores na chave e também o Push Start – sistema de partida sem chave.

Um ponto a melhorar no carro é o sistema multimídia Toyota Play com tela LCD de 7”. Durante o nosso teste ficou evidente a dificuldade para conectar um smartphone via Bluetooth e há uma certa demora no tempo de resposta dos comandos. O acabamento interno também tem um padrão rústico para um carro médio, e poderia ser melhor.

Apesar dessa ressalva, o Corolla XRS cumpre sua função de veículo de nicho com as virtudes que o consagram, especialmente a mecânica, mas também com design esportivo. O preço da versão parte dos R$ 108.990.

adblock ativo