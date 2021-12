Accord chega à 10ª geração: Novo padrão de tecnologia

Vendido no Brasil desde 1992, o Accord é um sucesso mundial que chega ao mercado nacional em sua décima geração. A principal novidade, no entanto, vai além do visual, já que a Honda escolheu seu novo produto para estrear o pacote Sensing como equipamento de série. Trata-se de um conjunto de assistência que torna a condução mais segura e que inclui controle de cruzeiro adaptativo, sistema de mitigação de colisão que atua no freio do veículo, assistência de permanência em faixa e assistente de condução em baixa velocidade.

Com novo motor e câmbio mais leves e também melhorias na estrutura do carro com solda a laser no teto e com subchassi em alumínio, o Accord está 82 kg mais delgado (1.547 kg) e 26% mais silencioso graças ao isolamento que conta com sistema redutor de ruído e ressonador nas rodas.

O novo pacote Sensing conta com itens de tecnologia que auxiliam em uma condução mais segura

No pacote de tecnologia são oito air bags, incluindo novas bolsas de joelho para o motorista e passageiro. Tantas novidades alinham a Honda com o que existe de melhor no seu portfólio oferecido fora do país, acima até mesmo do CR-V que é vendido aqui, mas que não traz o sistema Sensing.

Eficiência é a palavra

Abrindo mão do motor V6, o Accord ganha um novo propulsor 2.0 turbo com sistema de injeção direta, duplo comando de válvulas e câmbio automático de dez velocidades, que é quase 10 kg mais leve que o anterior. São 252 cv com 37,7 kgfm de torque, digno de um carro esportivo com força que aparece logo aos 1.500 rpm. Logo na posição de dirigir, mais baixa, é possível notar que a engenharia não deixou a esportividade de lado. Assim, em nada o Accord lembra o Civic, com dirigibilidade e respostas em um nível bem superior.

A transmissão de dez marchas tem acionamento por um botão no console e inclui os modos "Econ" e "Sport", que permitem até a percepção melhor do trabalho do motor e fica divertida com uso do paddle shift atrás do volante. A multimídia também incorpora navegação e integração com smartphones, além do sistema de som de 452 watts.

Porta-malas tem 574 litros e as rodas são de 18"

Com tantas novidades, o visual mais robusto com grande dianteira que exibe grade cromada, linha lateral ascendente e um certo estilo cupê são meros detalhes no Accord. As medidas cresceram bem pouco: 5,4 cm de entre-eixos, 1,5 cm mais baixo, 9 cm mais largo e bitolas ampliadas na frente (5,1 mm) e atrás (20 mm), e o porta-malas agora tem 574 litros. O Accord terá cerca de 150 unidades disponíveis para o mercado brasileiro com versão única, a Touring, com preço de R$ 198,5 mil.

