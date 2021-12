Accelo é um urbano de carga de 8 toneladas

O setor de transporte passa por um momento de grandes lançamentos. Com a incorporação dos novos motores diesel dentro das normas do Proconve 7 (Euro5), as fabricantes de caminhões apresentam suas novidades. O caminhão leve Accelo 815 é o mais vendido entre os modelos da alemã Mercedes-Benz no Brasil.. Entre os meses de janeiro e julho de 2012, foram emplacadas 1.346 unidades do Accelo no País.

Segundo a Mercedes-Benz, a nova família Accelo responde por mais de 46% das vendas de caminhões leves Euro 5 no mercado brasileiro. No total, são 2.154 unidades comercializadas entre janeiro e julho deste ano: 1.346 caminhões Accelo 815 e mais 808 unidades do Accelo 1016.

O Accelo 815 é um caminhão para aplicações no transporte de carga entre bairros e de boa valia em mercadinhos, por exemplo. Vem equipado com o novo motor OM 924 LA, de tecnologia BlueTec 5, na faixa de oito toneladas. É a maior capacidade de carga - 8.300 kg de peso bruto total (PBT) - para dar garantia ao dono de transitar no transporte de carga e na distribuição de produtos na área urbana. O Accelo 815 tem uma transmissão Mercedes-Benz de 6 marchas, possibilitando o uso de carroçarias com até 8 metros de comprimento.

O Accelo 815 e o Accelo 1016 são modelos VUC (Veículo Urbano de Carga) e são para aplicações no transporte de alimentos, hortifrutigranjeiros, materiais de construção, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, decoração, produtos frigorificados, bebidas, setor atacadista, autossocorro, botijões de gás e outros. Para tanto, utilizam principalmente carroçarias baú, carga seca aberta, baú frigorificado, plataformas de autossocorro e diversos outros implementos.

