Abril de 2013 é o melhor da indústria automotiva

O mês de abril de 2013 é o melhor abril da história da indústria automotiva brasileiro. Foram comercializadas 316.613 unidades de carros e comerciais leves, uma alta de 17,8% em comparação a março (268.770). Mas, se for comparar com o mesmo período do ano passado, os números são bem superiores: 29,3% maior (244.853 carros e comerciais leves).

O Volkswagen Gol ainda é o grande líder e se saiu bem em abril de 2013, com 21.580 unidades vendidas. Na cola, estão o Fiat Uno (17.467) e Fiat Palio (16.390). O Hyundai HB20 é a sensação do mercado nacional e se manteve na quarta posição, com 12.119 emplacamentos, seguido do Volkswagen Fox (11.979). A picape Strada (11.744), Volkswagen Voyage (10.635), Fiat Siena (10.410), Chevrolet Onix (9.429) e Renault Sandero (8.969) fecham o Top 10 dos carros mais vendidos no Brasil.

