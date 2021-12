Abarth entrega um 500 bem venenoso

O Cinquecento é um carrinho para lá de charmoso. Atualizado para os países da Europa, o Fiat 500 chega do México com visual próprio para o mercado brasileiro e destaca-se por versões instigantes e de pegada esportiva.

É o caso do apimentado 500 Abarth, modelo preparado pela divisão esportiva da italiana Fiat e que vem com um respeitado pacote aerodinâmico e de alta performance para garantir as arrancadas e, também, as freadas com segurança.

A marca do escorpião transforma o 500 e deixa o fancar italiano também venenoso, com seu 1.4 16V Multiair Turbo, de alta tecnologia, para beber gasolina e entregar 167 cavalos e torque máximo de 23 kgfm, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

E nem ache o 500 Abarth com valor salgado. Sai por R$ 94 mil e vale cada centavo investido em estilo, tecnologia, design e performance. A começar pelo visual, que reforça todo o estilo do italiano Cinquecento, com sistema de duplo escapamento cromado, faróis arredondados, rodas de liga leve exclusivas e pneus 195/45 R16, além das faixas laterais nas cores vermelha e preta, capa dos retrovisores externos e uma faixa na parte baixa das duas portas.

Performance

A divisão esportiva Abarth preparou o escorpião 500 com doses cavalares de veneno e oferece ao dono também uma enorme seringa de antídoto para garantir a brincadeira e a alta performance do motor 1.4 Multiair turbo. No segundo semestre do ano passado, andei no hatch no autódromo de Goiânia e percebi que os números não enganam o motorista. Na pisada forte no acelerador, o "coração" bate forte e joga os 23 kgfm para frente (atinge o máximo entre 2.500 rpm e 4 mil rpm).

Não fique achando que para por aí. Em situação urbana, o 500 Abarth é um carrinho invocado e deixa qualquer veículo maior para trás na saída da sinaleira e em cruzamentos. A aceleração máxima chega a 214 km/h e faz a distância do zero a 100 km/h em 6,9 segundos.

Produzido na fábrica de Toluca (México), o 500 Abarth é realmente um hatch compacto. Mas de pequeno tem apenas suas dimensões - são 3,667 metros de comprimento e 2,30 metros de entre-eixos. É complicado transportar quatro adultos. Para entrar no banco traseiro, os dois adultos devem fazer uma sessão de contorcionismo. Para mostrar que o carro bebe na fonte do estilo retrô, o rebatimento dos bancos dianteiros é feito por uma alça de náilon.

A partir daí, quem estiver no 500 Abarth vai ficar com um sorriso largo no rosto.

O ar-condicionado é digital, e o motorista tem à disposição sistemas de controles de estabilidade e de tração, bloqueio do diferencial eletrônico (pode ser desativado), freios ABS com EBD e BAS, sete air bags, controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático), além de som premium Alpine, volante multifuncional, assistente para partida em subidas. O carrinho traz ainda bancos bem esportivos e revestidos de couro. Seus pedais são de alumínio e o volante tem couro também.

O painel é exclusivo para a versão Abarth. Ao ligar ou desligar o motor do carro, uma ilustração do veículo surge ou desaparece no cluster digital de TFT. São três opções de cores sólidas (preto-gara, vermelho-sfrontato e branco-caldo) e uma metálica (cinza-nuvoloso). Para oferecer exclusividade, há opcionais, como o teto solar elétrico Sky Wind (R$ 4.050) e som de alta fidelidade Beats dy Dr. Dre (R$ 2.150).

Não reclame do tanque de 40 litros, tampouco do restrito espaço no porta-malas - são 185 litros -, já que o 500 Abarth garante seu estilo com doses esportivas.

