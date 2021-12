A4 sobe de status e esbanja conforto

A família de sedãs da Audi é ampla e transmite segurança, tecnologia e extremo luxo. Começa pelo compacto A3, agora produzido no Paraná, até o luxuoso A8, o suprassumo da marca alemã. Reestilizado no ano passado, o sedã A4 é um misto dos dois citados aí em cima. Traz todo o conforto e parafernália tecnológica e não entra na linha das "velhas" banheiras, termo muito usado para sedãs maiores no passado

O modelo vem equipado com o bom e eficiente motor 2.0 turbo FSI, de 190 cavalos, auxiliado pelo câmbio automático de sete velocidades, de dupla embreagem e banhado a óleo. O propulsor é inédito como outros detalhes e componentes existentes no sedã da Audi. Com chave presencial – entra-se no carro por meio do uso de sensores; assim, a chave pode ficar comodamente no bolso ou na valise –, é apenas um sinal que o conforto e a tecnologia são itens de série.

Ao ligar o carro por meio de um toque no botão no console do veículo, os mostradores dão logo sinal de que o A4 tem muito de TT. O esportivo da Audi traz o virtual cockpit, com novos mostradores com imagens em 3D do GPS disponível no moderno multimídia com sistema de infotainment e as informações do carro na telona – que infelizmente ainda não é com display touchscreen.

Esta 9ª geração do A4 tem muita exclusividade. Entre os destaques estão o Drive Select e Virtual Cockpit, faróis Full-LED com ajuste automático de altura, ar-condicionado automático, sistema start-stop, rodas de liga 17", retrovisores eletricamente rebatíveis, sensor de estacionamento traseiro, sistema MMI com navegação, Bluetooth e emparelhamento do smartphone, sensores de luz e de chuva, além de ajuste elétrico do banco do motorista, sistema de limpador de faróis e dos bancos de couro.

Opções

A Audi oferece duas configurações deste sedã (Attraction, por a partir de R$ 159.990, e Ambiente, R$ 182.990), agregando equipamentos como rodas de liga-leve aro 18, acabamento esportivo da linha Sport, navegador GPS; e pacote de luz para climatização interna.

A TARDE Autos andou com uma versão mais equipada com itens como teto solar elétrico, câmera de ré, head-up display, sensores laterais e de presença de pedestres, e som premium da marca Bang & Olufsen. O sedã cresceu. Tem 4,72 m de comprimento, com espaço de entre-eixos de 2,82 m, que garantem conforto para os ombros e cabeça dos passageiros à frente; joelhos e pernas atrás. Seu porta-malas é de 480 litros.

O novo A4 é bom de estrada. Seu motor é forte e oferece confiança, especialmente para ultrapassagens. A Audi diminuiu em 110 kg o peso do sedã, que tem peças e componentes da carroceria em alumínio fundido sob tensão e aços especiais com reforço de alumínio. Assim, seu torque é de 32,6 kgfm entre 1.450 e 4.200 rpm, mostrando força para garantir seus 190 cv entre 5 mil e 6 mil rpm. Sua dirigibilidade é garantida graças ao sistema de direção elétrica. O sedã tem ainda freios com ABS e EBD, controles eletrônicos de tração e de estabilidade, além de bloqueio eletrônico de diferencial.

A família A4 é formada ainda pela perua Avant e o sedã Ambition, com motor calibrado para 255 cv e 37,7 kgfm.

