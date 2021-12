A4 Attraction chega por R$ 118.900

A alemã Audi está com fome de mercado no Brasil. Das marcas importadas, é a que oferece uma linha mais atualizada com os lançamentos na Europa. Mal chega lá o carro aporta por aqui. É o caso da versão Attraction do Audi A4 2013 com preço sugerido de R$ 118.900.

O modelo A4 Attraction 2013 traz o motor 2.0 TFSI, de 180 cavalos, com respostas de aceleração do zero a 100 km/h em apenas 8,2 segundos. Tem velocidade máxima de 226 km/h.

O sedã oferece, de série, um pacote completo de itens de tecnologia, segurança e conforto muito superior ao que é disponibilizado pelos concorrentes diretos do segmento. Em sua oitava geração destaca-se a grade frontal, formada por uma peça única, de novo formato e pintada na cor cinza escura, com moldura cromada. Seu interior possui entradas de ar ficaram maiores e mais pronunciadas.

No visual, o carro incorporou algumas mudanças, como a dos faróis. As luzes de neblina agora são retangulares e mais eficientes. Os faróis bi-xenônio são de série, assim como as luzes diurnas, que passaram a ter quatro LEDs com condutores de iluminação feitos por polímeros especiais. Tem ainda o teto moldado em tecido e vidros com isolante térmico. São quatro combinações de cores para bancos e revestimentos de porta e forro do teto. Os comandos multimídia, tanto no volante quanto no console, foram aprimorados e, ao mesmo tempo, ficaram mais simples e intuitivos de usar. O ar-condicionado é automático e o porta-malas, com tapete reversível, manteve a capacidade de 480 litros.

O A4 tem segurança de sobra e conta com airbags laterais dianteiros e de cabeça, cintos de segurança com sensor de afivelamento, alarme antifurto, travamento central com controle remoto à distância e freio de estacionamento eletromecânico. Na diversão, vem com alto-falantes, Bluetooth e Rádio Symphony.

Sob o capô são 180 cv no motor 2.0 TFSI, 4 cilindros, com turbocompressor e injeção direta de combustível. O torque máximo é de 320 Nm, disponível entre 1.500 e 3.900 rpm. Sua ponteira tem saída dupla.

