A3 Sportback com cara mais de perua

O A3 Sportback é um hatch com visual de perua. Suas formas - especialmente o caimento da carroceria na traseira - lembram os de uma station wagon. Com porta-malas que acomoda 365 litros, o A3 Sportback é a versão mais animada.

A Audi equipa o modelo com caixa automatiza de dupla embreagem S-Tronic de sete velocidades e motor 1.8 FSI Turbo, com quatro cilindros em linha, para gerar 180 cavalos entre 5.100 e 6.200 giros e torque máximo de 250 Nm na faixa dos 1.250 e 5 mil rpm. Custando R$ 124.300, o A3 Sportback briga com os rivais BMW Série 1 e Volvo V40.

A Audi ajustou a linha de cintura do modelo mais para o alto, diferenciado-o da versão de entrada com motor 1.4 TSI Turbo de 122 cv. Há detalhes em preto na coluna central e as lanternas têm luzes de LED. A saída dupla do escapamento serve para dar um refresco à cavalaria. No visual frontal, o A3 Sportback traz o conjunto global da marca, com faróis de luzes de xênon plus e diurnas de LED - há ajustes automáticos de altura em função da inclinação da carroceria - e grade com as quatro argolas.

O hatch da Audi cresceu e, mesmo assim, ficou mais leve. Tem tração dianteira e pesa 1.325 kg nos seus 4,237 metros de comprimento e entre-eixos de 2,601 metros. Esta versão é a mais completa e não dispensa nenhum esforço para proporcionar conforto, tecnologia e segurança ao motorista e demais passageiros.

Conforto

Tudo está às mãos. A começar pelo volante esportivo e multifuncional com os sistemas disponíveis por meio de teclas. O motorista tem também a opção das borboletas (shift-paddles) integradas ao volante. A Audi oferece ainda um sistema de conectividade dos mais avançados. O Audi Music Interface garante a diversão, com tela sensível ao toque para escolher músicas, rotas do navegador e conexão para o celular por meio de bluetooth.

Para ligar, basta pisar o pé no freio e acionar o motor por meio do botão Start/Stop. Este sistema também entra em funcionamento em paradas em engarrafamentos, desligando o motor e somente acionando-o assim que o motorista dá um leve toque no pedal do acelerador. Já o Audi Drive Select é um sistema de auxílio de condução e de mudança do mapeamento, com modos de condução que funcionam de acordo com o estilo de pilotagem, para melhorar a relação do funcionamento do motor, transmissão, direção, amortecedor e diferencial esportivo.

O pacotaço de série no A3 Sportback inclui computador de bordo, ar-condicionado de duas zonas, banco do motorista com regulagens elétricas, sensor crepuscular e de chuva, sistema Isofix para fixação de cadeiras infantis, teto panorâmico elétrico, freios ABS com EBD, rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 225/45, spoiler traseiro e airbags frontais, laterais e de joelho. O hatch tem controle eletrônico de tração e estabilidade, faróis bixenônio e de neblina.

