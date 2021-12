A3 Sport chega com valor de R$ 115 mil no Brasil

A Audi definiu o preço do novo A3 no Brasil. Com valores baseados na nova tabela da marca alemã para o mercado nacional, o novo hatch chega por aqui com preço sugerido de R$ 115 mil. A versão esportiva do hatch premium é a primeira que começa a ser comercializada no País e, a partir do próximo dia 20 de maio nas concessionárias de todo o Brasil.

O hatch A3 Sport vem, de série, com um pacote recheado de equipamentos. Inclui Audi Drive Select com cinco modos de condução, tecnologia do sistema Star-stop e novo motor 1.8 turbo, de 180 cavalos de potência, com inédita tecnologia que usa injeção direta FSI e indireta MPI. O câmbio de dupla embreagem é automático com 7 marchas. Assim, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,2 segundos e atinge máxima de 232 km/h.

Entre os itens de segurança, a Audi não descuida e oferece airbags frontais para motorista e passageiro, airbag para o joelho para o condutor, airbags laterais dianteiros de cabeça e cintos de segurança com sensor de afivelamento no banco do motorista. Traz ainda direção eletromecânica, freio de estacionamento elétrico, ESP (programa eletrônico de estabilização) e travamento central com controle remoto à distância.

Destaque para o visual esportivo fica por conta dos frisos decorativos pretos, para-brisa com faixa cinza de bloqueio solar, spoiler traseiro, luz de neblina traseira e rodas de liga leve de 17 polegadas, com pneus 225/45 R17. De série, o A3 Sport vem com ar-condicionado automático de duas zonas, computador de bordo colorido e retrovisor interno antiofuscante automático e pacote de luzes. Há ainda sensor de luz e chuva e suporte ISOFIX para o banco traseiro. O teto moldado em tecido preto incorpora o teto solar panorâmico elétrico "Open Sky". O porta-malas é de 365 litros, podendo chegar a 1.100 litros com o banco traseiro rebatido.

