A3 Sedan 1.4 Flex 2017 já está à venda

A alemã Audi começou o ano com o modelo 2017 do A3 sedan. Feito no Paraná, o A3 Sedan vem equipado com motor 1.4 Flex TFSI nas versões Attraction e Ambiente. O veículo traz algumas mudanças no visual da carrcoeria como também em alguns componentes, como o, volante e o sistema de conexão com smatphone.

Agora, o A3 sedan está mais parecido com o A4. O carro tem propulsor 1.4 Turbo FSI Flex, de quatro cilindros, 150 cavalos de potência e torque máximo de 250 Nm a 1.500 rpm. O motor é produzido no Brasil e tem sistema de injeção direta de combustível, que é auxiliado pelo câmbio automático Tiptronic de seis velocidades. Assim, o veículo da Audi alcança até 215 km/h, alimentado tanto a gasolina como a álcool. A troca de marchas pode ser feita de forma manual através da alavanca seletora ou aletas atrás do volante.

No pacote de novidades, o Audi 3 incluiu volante e alavanca de seta semelhante à do modelo A4, novos difusores de ar, alteração nos botões que dão acesso ao sistema Media Music Interface (MMI) no console central, duas entradas USB, luzes internas em LED e desenho da roda com cinco raios.

Entre as semelhanças com o irmão maior A4, o A3 sedan tem a mesma estrutura de menus do sistema MMI. Possui ainda dianteira com grade Singleframe ampliada de contornos mais nítidos, faróis com recortes afiados na borda inferior e modificações na lanterna e para-choques.

No quesito tecnologia, A Audi valoriza o A3 sedan. O carro vem com controle de voz aprimorado e, através do sistema Audi Smartphone Interface, é possível conectar o celular (iOs e Android) usando a entrada USB e conexão via Bluetooth. A versão de entrada do A3 sedan conta com computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, volante multifuncional e vidros com isolamento térmico, sistema start-stop e controle eletrônico de estabilidade. Já para garantir a segurança do condutor e ocupantes o carro conta com sete airbag: frontais e laterais na dianteira, de janelas laterais dianteiras e traseiras e de joelho.

O sedã na versão Ambiente soma aos itens citados anteriormente sensores de luz e chuva, Audi Sound System, espelho retrovisor com função antiofuscamento e teto solar panorâmico Open Sky.

As versões já estão disponíveis nas concessionárias. A versão Attraction custa R$ 115.190,00 e a Ambiente R$ 124.190,00.

*Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

