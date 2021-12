A3 sedã encara todos

A Audi é uma das três alemãs com garantia de produção de modelos em fábricas no Brasil. Um deles é o A3 sedã, que desembarca atualmente da Hungria (produzido na planta de Györ) para brigar com os também importados Classe C, da Mercedes-Benz, e Série 3, da BMW.

Classiautos rodou por 20 dias pelas ruas de Salvador e litoral norte com a versão topo da gama. Sua configuração de entrada com motor turbo 1.4 de injeção direta (TFSI) sai por R$ 94.800 e, com certeza, vai tirar clientes do Toyota Corolla Altis. Com o pacote cheio e motor 1.8 TFSI, de turbo com dois tipos de injeção de combustível, para render 180 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, entra na lista dos sedãs maiores, como o Ford Fusion, Volkswagen Passat e Hyundai Sonata.

E nem pense que esta comparação tem tom exagerado. A Audi caprichou no A3 sedã, modelo que tem uma transmissão S-tronic de sete marchas e dupla embreagem para funcionar em plena harmonia com o coração turbinado. Para garantir o pacote de segurança e conforto, a Audi não mediu esforços. Incluiu logo sete air bags, freios ABS (antitravamento) com EBD (distribuição de força), além de controles de tração e de estabilidade.

O motorista tem à disposição a direção eletromecânica, mais leve para a condução, e um volante com todos os comandos dos dispositivos existentes no veículo. A segurança está garantida com cinto de segurança com sensor de afivelamento no banco do motorista, faróis bixenônio com limpador e ajuste automático de altura, faróis e lanterna de neblina, além de fixação Isofix para cadeirinhas de bebê no banco traseiro.

A Audi oferece o desejado sistema start-stop (que desliga o motor em paradas curtas para economizar combustível), multimídia com conectividade e GPS mostrado na tela de 7 polegadas escamoteável no painel. Seus mostradores são visíveis e o computador de bordo oferece todas as informações das condições do veículo.

O A3 sedã exibe ainda um visual moderno, com faróis de luzes diurnas em LED, rodas de liga leve com pneus de perfil 225/45R17, escapamento com saída dupla, rack de teto e um teto solar elétrico. Por dentro, bancos em couro e ar digital de duas zonas. Há sensores de chuva e de luminosidade, além de um volante multifuncional com boa empunhadura para o motorista aproveitar ao máximo todas as qualidades do Audi A3 sedã.

Audi A8

Um dos destaques da montadora no Salão do Automóvel de São Paulo (evento que ocorre a partir do dia 30 de outubro a 9 de novembro), será o novo Audi A8 L. A versão longa do sedã topo de linha da marca começa a ser vendida no Brasil. Sobe o capô, está o motor W12 6.3 FSI de 500 cavalos na versão topo de gama que sai por R$ 749.900. A configuração mais acessível conta com o V6 3.0 TFSI de 310 cv, custando R$ 457.300. Ambos com tração integral quattro.

adblock ativo