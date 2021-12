A TARDE testa Spin Activ 7 e S10 Midnight em Salvador

A Chevrolet apresentou em Salvador os modelos recém-lançados da marca: A Spin Activ 7 e a S10 Midnight. A TARDE AUTOS testou os modelos nas avenidas que passam pela Praia do Flamengo, seguindo pela Linha Verde.

Spin Activ7

A Activ 7 foi lançada mês passado e chegou com a proposta de ser uma minivan para atender toda a família. Com sete lugares, a versão aventureira da Spin tem o capô mais inclinado, faróis estreitados, máscara negra e luz de condução diurna em LED. As rodas de 16 polegadas são de série. Para incrementar o visual esportivo, a Activ ganhou moldura plástica no para-lamas, estribos laterais e acabamentos em cromado escurecido.

O estepe, que na versão 2018 ficava na tampa do porta-malas, agora foi para debaixo do assoalho – o que também permitiu a fileira extra de bancos –, o acesso à última fileira é apertado, mais específico mesmo para as crianças. As versões de cinco e de sete lugares são equipadas com o motor de 1.8 Eco e entregam até 111/106 cv de potência e 17,7/16,8 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de seis marchas.

Midnight

A S10 Midnight é uma solução que a montadora encontrou para reestilizar o modelo e mantê-lo na briga pela concorrência das picapes, levando em consideração que a Toyota Hilux 2.8 Turbodiesel (R$ 160.490) ganhou mudanças visuais, com destaque para a nova dianteira e também o painel de instrumentos.

A versão Midnight, que já equipa a Tracker, é caracterizada pelos detalhes escurecidos. A roupagem preta justifica o nome "meia-noite". O black está também nos faróis que usam máscaras negras e as gravatas da Chevrolet (na grade e na tampa traseira) são pretas, tal como as rodas aro 18. A pintura evidentemente é preta, da mesma forma que a cabine, onde bancos, portas e teto são revestidos com tecido preto. O emblema Midnight fica estampado na traseira e por dentro das portas. Para não dizer que tudo é preto, o volante traz a gravata no clássico dourado. Se a S10 já era invocada pelas generosas proporções – são 5,36 m de comprimento por 1,87 m de largura e 1,78 m de altura –, a face negra deixou o carro ainda mais imponente.

Chevrolet S10

Baseada na versão LT, a cabine da S10 Midnight é simples e a lista de série inclui itens como: ar-condicionado, volante revestido de couro com comandos do controle de cruzeiro e ajuste vertical, assistente de descida (para uso no off-road), controles de estabilidade e de tração, air bags frontais, travas e vidros elétricos, concierge OnStar e a central multimídia MyLink2, com tela touch de sete polegadas, uma USB e as interfaces Android Auto e Carplay. Em compensação, o motorista e o passageiro podem sentir falta de outra entrada USB, já que a única do veículo fica dentro do baú central que serve de apoio de braço. Mas o que mais fez falta foi a câmera de ré. Mesmo com retrovisores enormes, é difícil manobrar a utilitária.

Custando R$ 166.690, a S10 Midnight tem sob o capô o mesmo motor 2.8 turbodiesel, que entrega 200 cv e um torque pesado de 51 kgfm, associado ao câmbio automático sequencial de seis marchas. A tração 4x4 é bastante simples de operar e pode ser ajustada em movimento, pelo seletor giratório no console entre os bancos.

O conjunto mecânico é competente para atingir e manter velocidades sem esforço e encarar trechos acidentados no 'fora de estrada'. O conforto em viagens é garantido pelas suspensões bem calibradas, que equilibram bem a capacidade de absorver impactos sem comprometer a estabilidade em velocidades de estrada. O isolamento acústico filtra bem os ruídos de rodagem e também do motor a diesel.

