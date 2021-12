Com novo formato e muito mais informação, o Caderno A TARDE Autos é lançado nesta terça-feira, 13, na Casa do Comércio. A publicação volta a ser impressa em formato standard às quartas-feiras, mas antenado às modernidades do mundo digital.

Repaginado, o caderno propõe a discussão de temas variados sobre o mundo automobilístico, desde matérias sobre seminovos, lançamentos até a apresentação de acessórios e serviços.

O lançamento contou com a presença de donos e gerentes de lojas de revenda e concessionárias de veículos.

Da Redação

A TARDE lança novo Caderno Autos

