A TARDE Autos valoriza segmento de automóveis

O Grupo A TARDE lançou, em um almoço na Casa do Comércio, o novo caderno A TARDE Autos. Com novo formato standard, a publicação traz para o leitor um guia completo com produtos, serviços automotivos, dicas de mecânica, customização de carros, lançamentos, curiosidades do segmento, Coluna Auto Brasil, do jornalista editor do cadenro Roberto Nunes, orientações sobre direção segura, dicas de locais para manutenção e o ranking dos veículos mais vendidos na Bahia e no Brasil.

Repaginado, A TARDE Autos circula como parte do jornal, sempre às quartas-feiras, e acompanha os avanços da tecnologia. A equipe do A TARDE Autos - editor Roberto Nunes e a repórter Lhays Feliciano - investe forte no mundo digital e reforça o conteúdo automotivo no canal Autos do Portal A TARDE como, também, nas postagens nas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram). O canal Autos ganha ainda destaque com versão disponível para smartphones.

Outro ponto de destaque é a interatividade. O suplemento semanal A TARDE Autos amplia a comunicação com o leitor, que pode agora tirar duvidas com profissionais especializados nas áreas de mecânica, seguro de carros e consórcios, por exemplo.

O lançamento contou com a presença de donos e gerentes de lojas de revendas e concessionárias de veículos do mercado baiano. Para Paulo Mascarenhas, presidente da Associação de Revendedores de Veículos na Bahia (Assoveba), a mudança era necessária. "O jornal está mais regional, mais interativo. É muito importante para o segmento que um jornal de grande relevancia na Bahia tenha um caderno focado na área e integrado que valorize o conteúdo e a publicidade", conta Mascarenhas.

De acordo com o jornalista Roberto Nunes, o suplemento de veículos atualiza as abordagens e oferece espaço para os empreendedores, lojistas e gerentes, falarem sobre suas ações no segmento automotivo. "A minha coluna AutoBrasil reforça as ações de quem investe no segmento de carros e motos em Salvador. É uma maneira do leitor saber quais são as ações e promoções existentes na Bahia", destaca Nunes.

