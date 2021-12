A TARDE Autos: maior custo-benefício e menor desvalorização

Os seminovos, embora sejam veículos usados, se diferenciam por ter até três anos de fabricação, geralmente único dono e cerca de 20 mil quilômetros rodados por ano. Mais novos, passaram por revisões regulares e alguns ainda estão na garantia, em bom estado de conservação, com peças originais.

Por causa dessas características, são modelos ainda de valor elevado, em relação a outros mais usados. Os que mais se aproximam do zero-quilômetro, com a vantagem de não depreciarem tanto, comparados a carros novos, em seus primeiros anos de vida.

A expectativa é de crescimento para o setor de veículos seminovos este ano, garante Marco Beltrão, gerente de vendas da Revisa Ford Bonocô. “O consumidor está cada vez mais consciente em fazer uma compra mais racional, que tenha menor desvalorização na revenda. Ele quer comprar um carro mais equipado do que um novo, no mesmo valor”, avalia. E completa: “A dica é exatamente essa, analisar o custo-benefício na hora da compra”.

Para o diretor regional da Fenabrave Bahia, Luiz Pimenta, as vendas de seminovos em 2020 devem acompanhar o crescimento do mercado de veículos novos, ou seja, cerca de 5%. “Todavia, dependerá muito da renda das pessoas. Se o PIB aumentar o previsto (2,5%), poderemos ter um volume um pouco maior”, pondera.

Wagner Kmite, gerente de contas da consultoria MSX International, cita os dados da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), que revelou alta no volume de vendas de seminovos perto de 2% em 2019. “É necessário destacar que esse crescimento se deu mais nos carros seminovos, ou seja, com menos de quatro anos. E caíram nos carros com mais de quatro anos. Considerar a idade é importante para esse negócio e existe espaço para mais crescimento”.

Os juros mais baixos também animam os revendedores. “Acredito que, com a melhora da economia, o consumidor está mais confiante, para ter a segurança e estabilidade de assumir um compromisso de pagamento a médio prazo, como 36 meses, bem como os bancos estão concedendo com maior facilidade linha de crédito para compra de automóveis”, afirma Thiago Bonina, diretor comercial da Bahia VIP Veículos.

O consumidor do veículo seminovo, avalia Pimenta, da Fenabrave, geralmente leva em consideração a qualidade do veículo, baixa quilometragem, documentação legal atualizada e que o veículo não necessidade de reparos.

Kmite, da MSX International, diz que a principal vantagem do seminovo é o preço. Por outro lado, é preciso ficar atento à condição do veículo e os juros de financiamento, que são maiores do que para um zero-quilômetro.

Cuidados ao comprar

O consultor automotivo Eder Polizei, professor da pós-graduação da Baiana Business School, classifica três categorias de loja de seminovos. “Existem as concessionárias com programas de certificação de seminovos, que são um pouco mais caros, porque foram revisados. Outra categoria são de lojistas multimarcas mais organizados, que compram o carro e o revisam em uma concessionária, para depois o colocarem à venda. E tem o que é mais comum, lojas menores que recebem o seminovo, fazem uma troca de óleo e se precisar de algo mais, como troca de pneus, para depois revender”.

Procurar uma empresa tradicional que possa lhe proporcionar uma compra segura, exigir o laudo cautelar, garantia e um bom desconto são as sugestões de Thiago Bonina ao consumidor. Na concessionária, o diretor comercial da Bahia VIP afirma que veículo com até cinco anos de uso passa por alguns critérios. “Precisa ser aprovado no laudo cautelar, ter quilometragem baixa (até 20 mil km por ano), ser de boa procedência, livre de multas, processos, com impostos em dia e não ter sido de leilão ou fruto de acidente”. Bonina acrescenta que sua loja oferece um ano de garantia ou transferência grátis.

Ari Pinheiro Junior, da Pinheiro Veículo, e presidente da Associação de Revendedores de Veículos Seminovos do Estado da Bahia (Assoveba), também atesta benefícios ao comprar de lojistas independentes. “Se for uma loja associada, tem maior garantia e procedência. Em caso de multa, clonagem e adulteração, o cliente tem onde recorrer. Se comprar de uma pessoa física, dificilmente consegue resolver”, afirma.

O tempo de troca de carro varia bastante, mas, de acordo com Eder Polizei, baseado em pesquisas oficiais, quem compra um modelo novo fica em média dois anos. Com o seminovo, um pouco menos, até um ano e meio. “No novo, se vender antes de dois anos, o valor de revenda não compensa sua depreciação. Já o giro do usado é mais rápido”.

Para o consultor da MSX International, é preciso considerar algumas variáveis ao avaliar o tempo de uso do veículo. “A primeira é a quilometragem, quanto mais rodado maior será a desvalorização. Um segundo fator é manutenção: quando o custo anual da manutenção ultrapassar 10% do valor de tabela, já é momento da troca. Um terceiro fator é a utilização, se mais urbano ou mais rodoviário. Apesar da quilometragem maior de um carro que roda mais em estrada, haverá um desgaste menor de pneus e pastilhas. Já os de uso urbano têm maior desgaste desses componentes, além dos itens da suspensão. Por fim, a idade mesmo. Após o segundo ou terceiro ano, a diferença entre o valor da venda para a compra de um zero fica muito grande”, indica Wagner Kmite.

Populares

De acordo com Thiago Bonina, da Bahia VIP Veículos, os mais vendidos em sua loja são os populares com até cinco anos de uso e abaixo de 60 mil km rodados. Na Revisa Ford, os veículos seminovos mais vendidos são Ford Ka e Toyota Etios e Corolla. Marcos Beltrão reforça que a vantagem de compra em uma concessionária é a qualidade e a garantia do produto.

Os seminovos mais vendidos, segundo Pimenta, da Fenabrave, continuam sendo os carros mais baratos, ou seja, os de entrada. “Destaque para as marcas que vendem o maior volume de veículos novos, como GM, Volkswagen, Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Toyota, Honda, Jeep e Nissan”.

Pinheiro, da Assoveba, aponta Volkswagen Gol e Chevrolet Onix entre os mais vendidos.

