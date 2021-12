A TARDE Autos é apresentado ao mercado

O novo caderno A TARDE Autos foi apresentado ao mercado automotivo em evento realizado pelo Grupo A TARDE nesta terça-feira, 13, na Casa do Comércio.

Com formato standard e várias outras novidades, a publicação traz para o leitor um guia completo com produtos, serviços automotivos, dicas de mecânica, customização de carros, lançamentos, curiosidades do segmento, orientações sobre direção segura, dicas de locais para manutenção e o ranking dos veículos mais vendidos na Bahia e no Brasil. Outro destaque é a Coluna Auto Brasil, do jornalista especializado Roberto Nunes, editor do caderno.

Mundo digital

Reformulado, o A TARDE Autos circula como parte do jornal, sempre às quartas-feiras, e acompanha os avanços tecnológicos do setor. A equipe editorial do caderno - o editor Roberto Nunes e a repórter Lhays Feliciano - investe forte no mundo digital e reforça o conteúdo automotivo no canal Autos do Portal A TARDE, e também com postagens nas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram). O produto Autos ganha ainda destaque com versão disponível para smartphones.

Outro ponto é a interatividade: o suplemento semanal amplia a comunicação com o leitor, que pode agora tirar dúvidas com profissionais especializados nas áreas de mecânica, seguro de carros e consórcios, por exemplo.

"O A TARDE Autos é um projeto conectado com o futuro, compartilhado com os anunciantes, agências e com o leitor. Ele já nasce integrado ao digital. Seu objetivo é orientar o leitor e ser uma ferramenta de venda", explica o gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares.

O evento de lançamento contou com a presença de proprietários e gerentes de lojas de revendas e concessionárias de veículos do mercado baiano, como o diretor comercial do Grupo Imperial/Honda, Ismael Oliveira. Para Paulo Mascarenhas, presidente da Associação de Revendedores de Veículos na Bahia (Assoveba), a mudança era necessária. "O jornal está mais regional, mais interativo, focado na área e integrado", afirma.

"O novo caderno ficou massa, mais interativo e informativo e com um formato ainda melhor", avalia Ari Pinheiro, da Pinheiro Veículos. Para Maria do Socorro, gerente do Auto Shopping Itapoan, o novo suplemento "amplia a comunicação com o leitor, que se sente mais próximo para tirar dúvidas com os profissionais".

"A linguagem mais direta auxilia o leitor, que cada vez mais não quer perder tempo em relação ao que deseja comprar", aponta Flávio Ceschini, da Salvador Consórcio. "Além de ser um caderno mais regional, o A TARDE Autos dialoga com a atualidade e com os avanços tecnológicos", diz Josenaldo Sardinha, da Autosard.

De acordo com o jornalista Roberto Nunes, o novo suplemento de veículos atualiza as abordagens e abre espaço para que empreendedores, lojistas e gerentes possam falar sobre suas ações no segmento automotivo. "A minha coluna Auto Brasil também reforça as ações de quem investe no segmento de carros e motos em Salvador. É uma maneira de o leitor saber quais são as ações e promoções existentes na Bahia", destaca Nunes.

