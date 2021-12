A TARDE Autos avalia conforto e segurança dos modelos

Faz cinco anos que a Uber chegou ao Brasil, mudando a forma de as pessoas se locomoverem, criando novos nichos de mercado e renovando outros. Trouxe consequências, por exemplo, ao setor de estacionamentos e de locadoras, além dos táxis.

Números recentes divulgados pela companhia revelam que desde 2014 ela já realizou 2,6 bilhões de viagens e percorreu 17 bilhões de quilômetros – o equivalente a 22 viagens de ida e volta da Terra à Lua. O aplicativo está presente em mais de 100 cidades do país. São mais de 22 milhões de usuários ativos na plataforma e superando 600 mil motoristas parceiros.

Esses dados mostram um novo comportamento que pode mudar os projetos das montadoras de veículos: oferecer mais conforto, novos compartimentos e gadgets para os passageiros do banco traseiro. Afinal, se os carros são pensados para motoristas – como muitas marcas gostam de chamar o "cockpit" –, e tudo o que pode facilitar sua vida, seria o momento de pensar nesses milhares de usuários que vão atrás?

Baseada em levantamento feito a pedido do caderno A TARDE Autos, sobre os cinco carros mais usados por motoristas do aplicativo Uber na Bahia, a reportagem analisa os bancos traseiros desses modelos: Chevrolet Classic, Renault Sandero, Renault Logan, Chevrolet Onix e Chevrolet Prisma (consideramos o novo modelo, de mesma plataforma do Onix): espaço, conforto e segurança.

Segurança acima de tudo

No geral, ao entrar no banco de trás de qualquer veículo, o passageiro deve ficar atento aos cintos de segurança: muitas vezes os cintos podem ficar sob o assento e impedir que seja fixado. Dessa forma, não se deve hesitar em exigir o item em ordem para todos os ocupantes.

Muitos veículos já possuem o cinto de três pontos aos três passageiros traseiros, mas alguns ainda possuem cinto subabdominal para quem vai ao centro. Contudo, o cinto de três pontos retém melhor os ocupantes em suas posições e aumentam a distância para as partes rígidas do veículo, evitando choques mais fortes nas regiões abdominais e cabeça, em caso de acidente. Outro benefício é que os modelos de três pontos geralmente vêm com o pré-tensionador, que retrai a cinta em um impacto – evita, por exemplo, que o passageiro de trás se choque com violência com o banco da frente.

A boa notícia é que o cinto subabdominal está com os dias contados: uma resolução do Contran determina que a partir de 2020 todos veículos devem sair da fábrica com cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os passageiros. O mesmo vale para os apoios de cabeça, incluindo o central.

O espaço para pernas depende da altura de cada passageiro e os projetos dos dois Renault são famosos por ser compactos que trazem maior conforto atrás. Para o passageiro central, o conforto também depende da altura do túnel, elevação no piso que é mais baixa no caso de Sandero e Logan.

O Classic já não é mais produzido – sua fabricação foi encerrada em 2016. Derivado do Corsa, tem suas limitações de projeto defasado, espaço nada favorável porque tem teto baixo e túnel elevado, prejudicando quem vai no meio. E esse passageiro não encontra apoio de cabeça. Aliás, esses itens também não são encontrados nos novos projetos de Onix e Prisma, que, em contrapartida, oferecem mais espaço para pernas e cabeça no banco de trás, exceto ao passageiro central, que vai apertado e também sofre com o túnel.

Itens de conforto quase não existem nesses cinco modelos. Apenas os Renault trazem porta-copo ao centro. Nenhum oferece entrada USB, o que seria uma grande ajuda para recarregar celulares, ou saídas de ar-condicionado atrás. Dependendo da versão podem trazer um porta-revista na parte traseira dos bancos dianteiros, mas espaços fáceis de o passageiro esquecer objetos no carro. Também depende da versão ter vidros elétricos atrás.

TOP 5 no Brasil

Passageiro do meio sofre

Dos modelos mais usados pela Uber na Bahia, nenhum oferece cinto de segurança de três pontos ao passageiro central traseiro, apenas o subabdominal. Exceto pelo Logan e algumas versões mais sofisticadas do Sandero, os demais não possuem também o apoio de cabeça traseiro central, item importante para evitar o efeito chicote e lesões em caso de impacto.

Se serve de alento, os novos Renault Sandero e Logan 2020 passam a contar com cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes. Além disso, a nova linha recebeu bancos mais confortáveis, reforço na estrutura da carroceria e sistema Isofix de fixação de cadeirinhas (mas, neste caso, o passageiro vai ter de carregar a cadeirinha, porque será difícil encontrar um motorista que forneça). Os novos Onix, esperados para chegar até outubro, também devem trazer novos itens de segurança.

Na opinião de Raphael Galante, consultor automotivo da Oikonomia, para encontrar carros mais seguros e equipados é preciso investir em categorias mais caras dos transportes por aplicativo, como Uber Select ou Black. "Não sei se esses itens de conforto e segurança mudariam a produção das montadoras e deixariam os carros mais caros", afirma. Durante a entrevista, Galante estava, curiosamente, no banco de trás de um carro por aplicativo. Ele também avalia que esses compactos mais usados por Uber X levam cinco pessoas, mas são mais adequados a levar quatro pessoas.

Para o consultor, tudo vai depender do tempo de viagem. "Por exemplo, estou agora falando com você numa viagem de 20 minutos. Estou de X. Para isso, ter entrada USB atrás não faz falta. O ar eu pedi para desligar. Mas quando vou para o aeroporto peço carros mais equipados e espaçosos. Eu acredito que os hatches pequenos estão ótimos para o que eles estão sendo usados. Podemos melhorar? Lógico que sim! Mas o cliente vai pagar essa diferença?", argumenta.

adblock ativo