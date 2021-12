A mulher, o carro e a discriminação

O sexismo está superado na indústria automotiva? É o que pergunta o Project XX, pesquisa executada pela Automotive News (AN), publicação norte-americana que cobre o setor. A resposta, infelizmente, é não: a discriminação fundamentada no sexo ainda corre livre, leve, e solta.

“Apesar de trabalharem em uma indústria que diz querer e precisar de mais líderes femininas, as mulheres no setor automotivo dizem que continuam enfrentando tendências sutis e abertas que impedem suas carreiras e, em alguns casos, são tão fortes que empurram as mulheres para fora da indústria para sempre”, diz a publicação, após analisar a conclusão do estudo, publicado no último dia 23.

O questionário foi baseado em três áreas: feedback e promoção; assédio e segurança; inclusão e viés inconsciente. Novecentas mulheres inseridas no universo automotivo responderam.

“As respostas tiveram semelhanças surpreendentes e mostraram que o sexismo está vivo e bem na indústria automobilística. Muitas mulheres relataram que a elas foram feitas perguntas inadequadas durante o processo de contratação; que delas são esperadas a execução de tarefas de nível inferior, como regar as plantas do escritório, apesar de ter títulos executivos; que são geralmente excluídas dos eventos sociais pós-trabalho (que às vezes ainda acontecem em clubes de strip-tease). E a maioria das mulheres diz que elas foram submetidas a abordagens sexuais indesejadas de chefes, colegas e clientes”, prossegue a AN.

Projeto similar toca a brasileira Automotive Business. De setembro a novembro ocorre a aplicação do estudo, que pretende identificar o tamanho da participação feminina nas companhias, mapeando a participação delas desde a linha de produção até a liderança, e se ela avançou nos últimos anos. O resultado final sai em março.

O primeiro automóvel da história foi o Benz Patent-Motorwagen, concebido por Karl Benz e patenteado em 29 de janeiro de 1886, na Alemanha. Desde então, nasceram e morreram centenas de outras marcas de carros – praticamente todos os protagonistas dessas histórias são homens.

Foi só em 2013 que uma mulher assumiu o posto máximo de uma companhia automotiva, quando Marry Barra foi nomeada CEO da General Motors. Infelizmente, ainda uma exceção.

adblock ativo