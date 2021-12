A mulher no meio automotivo

"Não tem ninguém na minha família que gosta tanto de carros como eu. Acho que é uma coisa minha mesmo. Quando era criança adorava carrinhos, sempre fui moleca e sempre brinquei com os meninos. Ganhei um brinquedo onde vinha uma Jamanta com quatro carrinhos, um deles era um Maverick verde, tenho ele até hoje, me apaixonei por ele, sempre foi meu preferido. Hoje tenho ele, um tatuado e um de verdade”. É assim que a mecânica formada pelo Senai e especializada na restauração de motores de carros antigos, Thais Roland, 37 anos, explica como começou sua paixão por carros. A especialista fala com propriedade sobre temas áridos à maior parte das mulheres, como carburadores, pistões e platinados.

Aos 28 anos, Thaís abriu mão de um salário bacana e de uma posição estável na carreira para começar tudo do zero – ela mergulhou na formação técnica do Senai em manutenção automotiva e, ao fim de dois anos de curso, foi a única mulher a conseguir o diploma, com direito a ser oradora da turma. “Me formei em Ciência da Computação e trabalhei com redes de computadores por 15 anos. Um dia percebi que estava infeliz no trabalho e resolvi fazer o curso de Mecânica do Senai, por hobby, achei que isso ia me desestressar um pouco, mas quando comecei o curso fiquei encantada. Algum tempo depois saí do emprego na empresa de TI e fui fazer um estágio em uma oficina pra ver como era. Foi aí que decidi trocar de carreira. Me descobri dentro da oficina”.

Sobre a paixão por carros e pela sua atual profissão, ela não consegue explicar. “Acho carros e, principalmente mecânica encantadores. Pegar uma peça com problema, desmontar, entender como funciona e o que está errado, arrumar, montar tudo de novo e ver funcionando é mágico! Carros antigos então são especiais pra mim. Adoro eles, a simplicidades, a beleza, os detalhes, a facilidade da mecânica... tudo me encanta neles”, declara apaixonada.

Preconceito

Thais conta que sofreu e ainda sofre mais preconceito pelas redes sociais, mas que o fato de ser mulher é um diferencial favorável. “Sinto muito preconceito nas redes sociais e já desenvolvi algumas estratégias pra lidar com isso, tento não dar muita bola pra isso não. Pessoalmente nunca aconteceu nada muito grave, pelo contrário, encontrei muito mais incentivo e fui muito bem recebida nas oficinas pelos clientes e pelos colegas, muito melhor do que eu achava que seria. No começo ser mulher no meio foi mais estranho, mas sabe que hoje virou uma vantagem? Meu diferencial é justamente esse e me destaco por isso. Às vezes as pessoas me procuram pela curiosidade e acabam gostando do meu trabalho. Isso é fantástico”.

E ser mulher no meio dos carros despertou em Thaís ajudar outras mulheres. Hoje ela dar aulas de mecânica e trata de assuntos como funilaria, pintura e, claro, restauração de motores de carros antigos e workshops exclusivamente femininos. “Aparecem garotas de todo tipo, as que querem mexer no próprio carro, as que não querem ser passadas para trás pelo mecânico, enfim, meninas que procuram informação para entender melhor esse universo.”

Universo que, segundo Thais, tem se mostrado cada vez mais aberto à presença feminina. Especialmente quando se trata de pinturas. “As mulheres são n mais observadoras e atenciosas”, conta.

Além de atender seus clientes e dar aulas, Thaís também separa um tempo especial para cuidar do Damien, o nome do sonho de infância citado no início desse texto: o Maverick. “Minhas histórias com meu carro são as melhores. Já passei por muitas coisas engraçadas sendo uma garota dirigindo um Maverick preto caindo aos pedaços pelas ruas. As pessoas param ao meu lado no semáforo pra perguntar do carro e se surpreendia ao me ver no volante. Ou então gente que ficava do lado dele esperando "o dono" chegar pra ver se tava a venda e não sabia o que fazer quando me via abrindo a porta e entrando no carro”.

A mecânica também divide suas experiências com Damien e outros temas no blog Coisa de Meninos Nada, que atualiza frequentemente com vídeos e textos.

Motoristas

Assim como Thaís, outras mulheres ganham os meios automotivos e estão cada vez mais presentes. Como a taxista Mirian Leite, 38. Ser mulher em um ambiente predominantemente masculino ainda é o maior obstáculo, mas Mirian tira de letra. Da infância trabalhando na roça, aprendeu as primeiras lições. “Eu ajudava meu pai na roça, então já vim dali de um ambiente dominado por homens. Aprendi a bater de frente, você fica calejada”.

Depois de ser demitida do emprego de 10 anos como secretaria, Mirian precisou achar outro jeito de ganhar dinheiro e sustentar a filha de 14 anos. “Sempre gostei de dirigir, então juntei o útil, o agradável e o necessário e resolvi que seria taxista. No início minha filha ficou com receio e preocupada, mas não me intimidei, vou a qualquer lugar e paro para todas as pessoas. E hoje percebo que as mulheres se sentem mais a vontade comigo”, revela.

Uma mulher no meio

Não é segredo que o universo sobre rodas é dominado pelos homens. E isso é visível nas ruas com o número de motoristas predominante do sexo masculino. Mas vai além. Há mais homens desde a linha de montagem das fábricas, passando pelos setores de autopeças, mecânicas e vendedores.

O mito de que carro é coisa de menino talvez venha da infância, afinal desde pequeno os meninos são presenteadas com carrinhos e as do sexo feminino, com bonecas. A própria sociedade convenciona quais brinquedos são “apropriados” para garotos e para garotas. Mas por que tem de ser assim? Provavelmente pelo preconceito de que bola e carrinho sejam “exclusividades” masculinas, enquanto casinhas e bonecas, do meio feminino.

Executivas, motoristas, mecânicas, pilotas, engenheiras. Por mais que o espaço seja disputado, concorrido e o preconceito exista, elas não abaixam a cabeça e mostram que vão além de embelezar uma campanha de montadora ou chamar atenção para um modelo de uma marca em uma feira de automóveis. As mulheres mostram que podem exercer a profissão com tanta capacidade como os homens e colocam a mão na massa. E as vezes a única coisa que falta para isso acontecer é uma oportunidade, mas também na maioria dos casos, desistir não é uma opção.

