A hora de trocar os pneus

Além de realçar o visual e enriquecer o aspecto esportivo de um carro, o pneu é um item de segurança que interfere diretamente no comportamento do veículo. Qualquer descuido pode trazer problemas mecânicos que influenciam na dirigibilidade, estabilidade, espaço de frenagem e no consumo de gasolina. Por isso, para evitar dores de cabeça, é necessário mantê-lo calibrado, bem cuidado e saber a hora certa de trocá-lo.

No Brasil, a resolução n° 558/80 do Contran, no artigo 4, proíbe a circulação de veículos com um pneu com sulcos com profundidade inferior a 1,6 milímetro ou que tenha atingido seu indicador de desgaste máximo, ficando o condutor sujeito às punições de lei. "Todo pneu de um carro de passeio tem 8 milímetros de profundidade, a punição vai para os pneus com profundidade igual ou inferior a 1,6 mm, mas o aconselhável para a segurança é trocar o pneu quando chegar a 3 mm", explica Miguel Lino, gerente da Best Pneus.

Além de verificar a profundidade do sulco, é possível identificar a hora certa de trocar os pneus pelo tempo de uso. Geralmente o jogo de pneus tem validade de cinco anos, o fabricante também pode identificar qual a quilometragem máxima que determinado pneu consegue rodar sem perder o grau de segurança. Embora sejam informações importantes, datas de validade e quilometragem máxima são apenas informações referenciais, já que o desgaste dos pneus varia de acordo com o uso do motorista, peso transportado e tipo de pista. Por isso é importante também fazer verificações periódicas, como checar se ao longo da superfície do pneu há deformidades, como bolhas, buracos ou saliências, o que coloca em risco a segurança dos ocupantes do veículo.

Se depois de analisar os pneus você perceber que está na hora de trocá-los, a primeira regra geral a ser seguida é buscar utilizar sempre os pneus da mesma marca e modelo, já que eles foram escolhidos como equipamento original, pois auxiliam o veículo a entregar a sua melhor performance. Para ajudar a encontrar o calçado perfeito para seu automóvel é importante decifrar as letras e números que marcam os pneus e diferem cada modelo.

Os números presentes nos pneus e também no manual do proprietário indicam, por exemplo, as dimensões, o tipo de construção, as características de desempenho e até a velocidade máxima e o peso de carga do veículo. Outro ponto a ser lembrado é a quantidade de pneus a ser substituída. O recomendado é trocar os quatro ao mesmo tempo, caso tenham sido utilizados de forma uniforme. Isso possibilita que estejam todos nas mesmas condições. "Caso não seja possível a troca de todos, o par de pneus novos deve ser colocado no eixo traseiro, que é o maior responsável pela estabilidade do veículo", explica Cássia Santos, da Minas Pneus.

Modelos

A variedade de pneus esportivos e de alta performance cresce a cada ano. No mercado, as marcas tradicionais (Continental, Pirelli, Michelin, Bridgestone, Firestone, Yokohama, Goodyear, dentre outras) lançam quase que mensalmente novos modelos.

Entre os tipos de pneu disponíveis no mercado, existem ainda o on-road (predominante em asfalto), o off-road (de utilização em estradas de terra, lama e para realizar trilhas) e o misto (ideal para os dois tipos de solo). As diferenças começam já na parte visual. Os pneus off-road contam com uma banda de rodagem mais espaçada, sulcos mais largos e carcaça reforçada. Já os do tipo on-road possuem sulcos menores que aumentam a área de contato com o solo.

Em modelos compactos, como o Chevrolet Celta e o Fiat Uno, podem ser usados pneus 165 / 70 13 ou 175 /65 14, que custam em média R$ 160 (cada). Para modelos como Citroën C3 e Nissan Livina, o indicado é um 185 / 60 15, que sai por R$ 300. Para os sedãs maiores, como Honda Civic e Toyota Corolla, o melhor pneu é o 205/5516, de R$ 245,90. Já para modelos esportivos, de alta performance ou SUVs, os preços variam de R$ 800 a R$ 1.400.

