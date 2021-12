A Honda apresentou mais detalhes do novo WR-V

A família de SUVs da Honda ganhou mais um integrante, o WR-V. O utilitário esportivo tem design robusto e mais conectividade com o computador de bordo multifunções Bluemeter. O SUV vai chegar ao mercado com motorização 1.5 i-VTEC FlexOne e câmbio automático CVT. A comercialização do modelo está prevista para março deste ano.

O Honda WR-V tem como principal novidade as alterações no visual. O automóvel traz design inspirado no conceito Wild Armor com desenhos trapezoidais e frente mais elevada. O utilitário vem com novo para-choque, grade, capô, para-lamas e faróis com luzes de uso diurno (DRL), em LED. Na traseira, o modelo ganhou novas lanternas que se prolongam pelo tampão do porta-malas. O acabamento no interior do WR-V é bicolor: preto com prata ou preto com laranja.

A Honda equipou o WR-V com propulsor 1.5 i-VTEC FlexOne, motorização que já é utilizada no Honda Fit, e gera até 116 cavalos de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque à 4.800 rpm, alimentado a etanol. O i-VTEC é uma tecnologia que permite o controle eletrônico variável de sincronização e abertura de válvulas, utilizado para melhorar a eficiência do motor em diferentes regimes de rotação. O câmbio tem transmissão automática CVT e conversor de torque.

As modificações na carroceria aumentam a estabilidade do carro. A suspensão do WR-V ganhou amortecedores de maior diâmetro com batente hidráulico, barras estabilizadoras mais robustas e novos ângulos de operação. Essas alterações diminuem a rolagem da carroceria e eleva a estabilidade do carro, independente da altura em relação ao solo.

O WR-V tem quadro de instrumentos com computador de bordo multifunções Bluemeter e caixa de direção EPS (Electric Power Steering), que é eletricamente assistida. E ainda conta com sistema acústico, isoladores de ruído instalados em diversos pontos do carro, para garantir mais silêncio no interior do veículo.

O jogo de rodas do veículo foi desenvolvido pensando em reduzir o ruído de rodagem. As rodas de 16 polegadas vem acompanhadas de pneus 195/60. Com ângulos de ataque e saída de 21° e 33°, respectivamente, que proporcionam boa dirigibilidade mesmo em pisos irregulares.

Com lançamento previsto para o final de março deste ano, o WR-V completa a família dos SUVs da Honda, que já conta com os consagrados HR-V e CR-V. O veículo vai ser produzido no Brasil, na fabrica de Sumaré, localizada no interior de São Paulo.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Nunes

adblock ativo