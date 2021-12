A festa dos usados

Para cada carro novo vendido na concessionária, cinco modelos usados giram nas lojas e revendas multimarcas, mostrando que a recuperação do mercado dos zero-quilômetro movimenta a economia como um todo.

Este ano, três milhões de automóveis usados já foram vendidos em todo o País, sendo que em abril 770 mil mudaram de dono. Há um ano, no mesmo período, 660 mil veículos foram transacionados, o que representa uma forte expansão que tem um perfil bastante democrático e está concentrada principalmente nos modelos populares.

A TARDE Autos coloca em destaque os pontos fortes dos usados mais vendidos e também suas desvantagens.

Gol

.

O veteraníssimo Gol, lançado em 1980 e líder do mercado de novos por 27 anos, ainda é o usado mais vendido do País. A fama de durável na verdade é equivalente à de todos os populares listados aqui. No mercado, as versões mais valorizadas são as 1.0 Mi 8V (dos antigos Gol de segunda geração) e 1.6, que transferiram a sua reputação para a família 1.0 e 1.6 Msi flex. Os motores turbo e também os 16V têm fama de quebráveis, mas isso não passa de lenda, já que basta usar o óleo correto (do tipo mais fino e de composição semissintética) para que durem centenas de milhares de quilômetros.

Uno

.

Produzido por quase 30 anos praticamente sem alterações visuais, o Uno evoluiu com o tempo e ainda é uma estrela, mesmo quatro após sua aposentadoria. O motor Fire, que estreou no modelo em 2005, deixou o compacto mais leve e, além do baixo custo de manutenção, o faz bem valorizado entre os usados. Para quem roda muito, é uma ótima opção que tem como trunfo bom espaço interno. As versões dos últimos anos tinham o mesmo câmbio do Palio, que tem engates longos, mas é bem mais macio.

Palio

.

Lançado em 1996, foi o carro mais bem explorado pela Fiat em quase vinte anos, com duas gerações e múltiplos modelos. Todos têm boa fama, exceto os motores 16V pela mesma razão do Gol: a substituição do óleo mais fino do tipo semissintético por óleo mais espesso reduz sua vida útil. Os motores Fire são bem valorizados. No caso do Palio, versões com quatro portas ganham ainda mais valor e ficam pouco tempo nas lojas.

Celta

.

Posicionado abaixo do Corsa, o Celta sempre foi um dos modelos mais vendidos pela Chevrolet no Brasil. Mesmo com acabamento simples, quase rudimentar, sua virtude sempre esteve na motorização, desde o 1.0 MPFi, passando pelo VHC e VHCE, a manutenção é simples e o conjunto mecânico consagrado faz dele um carro com fama de inquebrável. Sempre teve custo de seguro acessível e não é tão visado para roubo como Gol, Uno e Palio.

Fox

.

Prestes a sair de linha, o Fox ainda é muito procurado entre os usados. Além da manutenção simplificada nas versões 1.0 e 1.6 de qualquer modelo, sua posição mais alta de dirigir e bom espaço interno conquistaram o público feminino. Mas cuidado com as versões de duas portas, que são raras, mas existem. Elas tendem a encalhar nas revendas.

Dicas de compra

Como primeiro carro, segundo carro ou para orçamentos restritos, os veículos usados requerem muito cuidado antes da compra. A dica de ouro é fazer um laudo cautelar, que não deve ser confundido com laudo de transferência – que é obrigatório. Ele verifica a quilometragem real do veículo, possível histórico de sinistro, avalia o estado mecânico do carro e atesta a compra de forma muito mais segura. Além de levar o mecânico de confiança para testar o veículo em mente, o comprador deve ficar atento e testar todos os itens do carro: do ar condicionado às travas de porta e luzes de cortesia, e rodar por um percurso que inclua via expressa e ruas esburacadas para conhecer o estado do veículo. A garantia obrigatória de três meses abrange somente o motor e o câmbio, e não itens elétricos, rádio, suspensão, entre outros.

adblock ativo