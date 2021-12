A estratégia T-Cross

“Acreditamos que de cada 10 carros novos vendidos no Brasil até 2022, três sejam serão SUVs” disse Pablo Di Si, presidente da Volkswagen ao apresentar aos jornalistas do Brasil o novo T-Cross. Dos cinco novos SUVs que a marca pretende introduzir aqui até 2020, a Volkswagen já lançou o modelo médio Tiguan All Space mas não esconde que o veículo mais vendido desta nova família seja o T-Cross. Virá ainda um veículo menor, posicionado logo acima do Polo com pretensão de crossover, mas também o Tarek e o grandalhão Atlas.

“Posição de dirigir mais elevada típico de um SUV. Terá uma variedade de opções de personalização”, promete o executivo ao apresentar o modelo.

Com 4,19 metros de comprimento, 2,65 m de entre-eixos e 1,56 m de altura, ele terá 10cm a mais em entre-eixos e 9cm a mais no comprimento em relação a versão europeia. Terá o motor 1.0 TSi turbo de 128cv ou o 1.5 TFSi de 150, motores já bem conhecidos no Brasil.

Pacote latino

Fabricado sob a plataforma MQB, a mesma do Polo, Golf e Jetta, a estrutura foi alongada para que modelo latinoamericano ficasse maior e mais alto.

Diferente do modelo europeu o T-Cross fabricado aqui terá espaço mais generoso. Afinal a batalha aqui é mais dura com nada menos que 14 concorrentes de produtos entre R$ 60 e R$ 100 mil: Jeep Renegade, Hyundai Creta, Honda WR-V e HR-V, Ford Ecosport, Nissan Kicks, Chevrolet Tracker, Renault Captur e Duster, Caoa-Chery Tiggo 2, Lifan X60, Peugeot 2008 e Citroën C4 Cactus. Calma: não esquecemos do décimo quarto. Sua briga também será travada com o Jeep Compass, nas versões mais caras do T-Cross que terão motor 1.4 TFSi de 150cv, com desempenho comparável a um motor 2.0 aspirado.

O SUV médio da Jeep tem preço a partir de R$ 105 mil e lidera o segmento.

Investimentos

Para adaptar a fábrica paranaense a Volkswagen divulgou investimento de R$ 2 bilhões, tudo para ampliar em 5.000 m2 a unidade e acomodar 270 novos robôs que serão empregados na fabricação do T-Cross. A partir de São José dos Pinhais, no Paraná, o T-Cross será exportado para o México e outros países latinos mas também será fabricado na China e na Europa.

