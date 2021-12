A estratégia de crescimento da Volkswagen

A Volkswagen avança na estratégia de crescimento com a perspectiva de recuperar a liderança do mercado brasileiro. A fim de galgar posições, a fabricante de origem alemã está investindo R$ 7 bilhões, para lançar 20 produtos até 2020. Além de apostar em projetos inovadores de mobilidade e do plano de transformar todas as revendas da marca no país, até o final do ano, em concessionárias digitais.

“Estou muito otimista com a Nova Volkswagen, com os novos produtos, e o aporte de novos investimentos. Só no T-Cross investimos R$ 2 bilhões”, afirmou o presidente e CEO da VW América Latina, Pablo Di Si. Ele esteve em Salvador na semana passada, para apresentar o primeiro SUV da marca e o novo formato de concessionária digital da Volks.

Ao apresentar o T-Cross para a imprensa local, Pablo Di Si destacou os diferenciais do carro. “A força do nosso SUV está em três pilares: tecnologia, design arrojado e segurança”, destacou o executivo. Ele reforçou que o carro desenvolvido no Brasil traz um modelo peculiar de conectividade, no qual, por meio de um aplicativo, o dono tem total controle dos dados do veículo”. A Volks anunciou que pretende lançar cinco SUVs até 2020.

Além de apresentar o T-Cross, Pablo Di Si demonstrou o novo conceito de concessionária digital, desenvolvido pela Volkswagen do Brasil. O país é o primeiro mercado a implementar o formato, com tela touch, óculos de realidade virtual e tablet.

O novo modelo foi lançado no final do ano passado em 10 concessionárias no Brasil e 30 na América Latina. O formato foi lançado por meio de um projeto-piloto com revendas digitalizadas, flexíveis, enxutas (a partir de 90 m²) e com espaços de convivência.

Em Salvador, a Sanave – Paralela, localizada na Av. Luiz Viana Filho, é a primeira do Nordeste a adotar o novo conceito. “Esse modelo estará em toda a rede do Brasil até o final do ano”, afirmou Pablo Di Si. Ele explicou que em breve as revendas vão adotar o modelo no qual o consultor de vendas vai até o cliente, munido de tablet, óculos virtuais e todo o suporte tecnológico, para que o consumidor possa escolher o modelo, acessórios, cor, planos de financiamento etc., em casa ou no trabalho. “A concessionária vai até o cliente”.

Um outro projeto desenvolvido pela Volks no momento prevê o lançamento de um piloto, envolvendo o modelo de carros compartilhados em centros urbanos. “Ainda este ano estaremos entrando em fase de testes, avaliando o piloto e testando as reações do consumidor”, adianta o presidente e CEO da VW América Latina.

Rural Willys e a guerra de SUVs

Guerra de SUVs no segmento mais competitivo do mercado

Em 1958, o Rural Willys começou a ser produzido nacionalmente. Um dos utilitários mais emblemáticos já comercializados no mercado brasileiro, este modelo faz parte das memórias da minha infância e me remete ao prazer de estar a bordo de uma versão branca e azul, muito robusta, dirigida por meu pai. Como esquecer o vento no rosto e a poeira das estradas do interior baiano?

Esse carro, que deve fazer parte do imaginário de algumas pessoas da minha geração, em especial daquelas que transitavam entre a zona rural e a urbana nas décadas de 60 e 70, é considerado o primeiro SUV à venda no Brasil. Ele é perfeito para ilustrar a guerra de SUVs que caracteriza o momento atual do mercado automotivo brasileiro.

O modelo robusto, duro, pau para toda a obra, é capaz de remeter à força e à garra que as fabricantes devem ter, a fim de emplacar vendas dos seus SUVs, em um mercado tão competitivo, farto em oferta de produtos, neste cenário de turbulência econômica e baixo nível de emprego.

Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, a Willys-Olverland Co. anunciou versões do protótipo Willys Quad – que havia desenvolvido para atender a uma demanda do exército americano – voltadas ao mercado civil. Eram o Station Wagon, que mais tarde seria lançado no Brasil como Rural Willys, e uma variante picape.

A guerra dos SUVs no mercado brasileiro é força de expressão. Mas os modelos com méritos para conquistar corações, como a Rural Willys conquistou, vão degustar boas fatias do mercado. O recém-lançado T-Cross, SUV compacto da Volkswagen, tem de encarar os mais vendidos do segmento no Brasil: Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Renegade e Nissan Kicks.

E há muitos outros concorrentes de peso nesse duelo de SUVs: EcoSport, Ford, Compass, Jeep, C4 Cactus, da Citroën etc. Alguns se alternam no ranking dos mais vendidos. E essa disputa fica ainda mais apimentada com a chegada do primeiro SUV da Volkswagen, fruto de um investimento de R$ 2 bilhões.

A Volks anunciou que esse é um dos cinco SUVs da marca a serem lançados no país até 2020. A batalha no segmento vai ficar ainda mais desafiadora. Bom para o consumidor, que tem mais opções para escolher.

