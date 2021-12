A arte dos novos modelos da Audi

O nome Audi, por si só, já impõe respeito e requinte. Nem por isso a marca de Ingolstadt dorme no confortável interior de seus modelos, tampouco deixa de apresentar novidades com a velocidade que o rendimento elevado dos motores da família TFSI permite alcançar. Dentro do programa de lançamentos programados para o biênio 20/21. Neste ano chegou a vez dos superlativos A6 e A7, respectivamente um sedã três-volumes e um cupê esportivo, de quatro portas; os dois modelos chegam ao mercado brasileiro com preços a partir de R$ 426.990 e R$ 456.990, respectivamente. Para Johannes Roschek, o presidente da Audi do Brasil, o lançamento desses modelos na maior feira de arte da América Latina, a ArtRio, foi determinado por um valor caro à marca.

“A transformação de material em arte é uma forma, uma busca de encantamento através do design. O A6 e o A7 representam a nova linguagem de design e digitalização dessa família”. Não há dúvida de que a atual geração dos produtos criados pela casa de Ingolstadt prima pelo design e pelo avanço tecnológico. O A6 e o A7 seguem a nova identidade que chegou ao Brasil, com o lançamento do SUV Q8, terceiro lançamento da marca no País neste ano. Antes dele vieram os RS4 e RS5, na versão clássica. Para o primeiro trimestre de 2021 está programado o pequeno Q3, utilitário esportivo de entrada da Audi para o nicho premium do segmento. O primeiro semestre do ano que vem marcará também a chegada do Audi e-Tron, modelo que adensará a movida de elétricos e eletrificados.

Maiores e mais potentes

Tanto o A6 quanto o A7 apresentados na feira de arte do Rio são equipados com um motor 3.0 Turbo TFSI, V6 capaz de gerar 340 cv entre 5.000 rpm e 6.400; são sete cavalos a mais que na versão usada até então, consequência de modificações que eliminaram o compressor. A faixa de torque bastante ampla garante 500 Nm entre 1.370 rpm e 4.500 rpm, mais do que suficiente para permitir boas retomadas de velocidade aceleração de 0 a 100 km/h em meros 5”3 no A7 e 5”1 no A6. Como os dois modelos usam a mesma transmissão S Tronic de sete velocidades, os 55 kg a mais do cupê esportivo, que pesa 1.955 kg, ajudam a explicar essa diferença de dois décimos.

O desempenho dos dois modelos é próximo da perfeição e atende com louvor o que se espera de um Audi. A eletrônica embarcada e o conforto interno são superlativos e impressionam ainda mais. Um item importante é que em velocidade entre 55 e 160 km/h pode-se viajar com o motor desligado. O sistema elétrico primário de 48 volts, que utiliza uma bateria de íons de lítio, garante energia para sistemas como direção, freios, ar-condicionado e outros. O sistema stop-start, que desliga o motor quando o carro está parado e o motorista com o pé no freio, funciona a partir de 22 km/h, e o alternador acionado por correia faz a máquina voltar a funcionar. Com esse sistema ligado, porém, existe a possibilidade de a retomada de velocidade ser mais lenta. Isso foi notado durante uma breve avaliação: ao acelerar a fundo a 70 km/h, a demora da resposta do turbo foi notada. Desativando o stop-start esse gap praticamente desaparece.

Com tração predominantemente dianteira, tanto o sedã quanto o cupê saem de fábrica com tração integral, que é acionada automaticamente quando o computador de bordo entende que é necessário. A leitura, análise e decisão de ligar a tração traseira é feita constantemente em tempo real, e quando os parâmetros indicam que o eixo traseiro deve ser tracionado isso acontece em 200 milésimos de segundo. Leitura que ajuda a manter o veículo dentro da faixa de rolamento, câmeras de vídeo com alcance de 360°.

Conforto

Em qualquer assento do A6 ou do A7 é possível regular a temperatura do ar-condicionado. Nos assentos traseiros o regulador fica acima de duas portas USB e uma tomada de força. Sensores ajudam a identificar pedestres, animais, objetos e a possibilidade de colisão traseira, e, para quem vai atrás, um item de segurança extra: quando esse tipo de impacto é previsto, o tensionador automático do cinto de segurança é acionado.

O conforto interno vai muito além e oferece a sensação de amplitude espacial e ambiental refinadas, graças ao uso de três telas de informação. A maior delas, com 12”3, exibe funções básicas, como velocímetro e conta-giros, e uma série de opções de informação. Ao lado, no centro do painel, um segundo display de 8”6 mostra opções de navegação, som, configurações e controla ar-condicionado e ventilação. O equipamento obedece a comando de voz.

