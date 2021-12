60 anos de Toyota no Brasil

A Toyota completou 60 anos de existência em solo brasileiro. Nessas seis décadas, a montadora passou de um simples escritório no Centro da Capital para uma rede industrial com quatro unidades fabris e quase 5.600 colaboradores. Para comemorar o aniversário da sessentona no país, a montadora tem projetos ambiciosos para este ano. Um dos mais esperados é o lançamento do hatch compacto premium Yaris. O modelo tem as vendas previstas para o segundo semestre de 2018 e será posicionado em patamar mais premium que o Etios, mas abaixo do Corolla.

O novo hatch será fabricado no complexo de Sorocaba, em São Paulo, que recebeu um investimento de R$ 1 bilhão para abrigar equipamentos para a produção do Yaris. A unidade foi inaugurada para produzir 74 mil veículos por ano e hoje possui capacidade para fabricar cerca de 108 mil unidades anualmente.

Yaris será feito em Sorocaba (SP) onde já é fabricado o Etios

Outra novidade da marca para 2018 é a Toyota Mobility Foundation, iniciativa global de responsabilidade social para a mobilidade que vai estrear este ano no Brasil. A fundação, criada em 2014, trabalha em parceria com universidades, governos, organizações não-governamentais, instituições de pesquisa e outras empresas na busca de soluções para a mobilidade em todo o mundo.

Ainda este ano a marca também realizará o TOYOTA GAZOO Racing no Brasil. A competição compreende todas as atividades de esporte a motor da Toyota e compete em diversas categorias pelo mundo, como World Rally Championship (WRC), World Endurance Championship (WEC), Rally Dakar, 24hs de Nürburgring, NASCAR, Super Fórmula Japonesa, entre outras.

História

A montadora japonesa começou a atuar no país em 1958 com um escritório no centro da cidade de São Paulo. Em dezembro desse mesmo ano, também em São Paulo, inaugurou sua primeira linha de montagem. Em 12 de novembro de 1962 era inaugurada em São Bernardo do Campo (SP) a primeira fábrica da Toyota no Brasil produzindo o jipe Bandeirante. Até 2001, quando a fabricação do Bandeirante se encerrou, 103.750 unidades do modelo saíram de São Bernardo do Campo.

A unidade de São Bernardo do Campo passou então a fabricar autopeças. Com um novo terreno de 1,5 milhão de metros quadrados na cidade de Indaiatuba, no interior do Estado de São Paulo, e com o posterior investimento de US$ 150 milhões, a Toyota do Brasil iniciou, em 1996, a construção de sua segunda fábrica no País, destinada à produção do Corolla, que teve início em setembro de 1998. Dois anos mais tarde foram investidos outros US$ 300 milhões para a modernização e ampliação estrutural da fábrica.

Com o desenvolvimento da indústria nacional, a Toyota decidiu trazer novos modelos ao país e, para isso, abriu duas novas fábricas. Uma em Zárate (Argentina), em 1997, responsável pela produção da Hilux, e outra em Indaiatuba (SP), em 1998, onde faz o Corolla. Com isso, a empresa modernizou e adaptou a fábrica de São Bernardo do Campo para a produção de peças que abastecem o mercado de reposição do Bandeirante e também para manufatura de componentes que fomentam a linha de montagem de Zárate e Indaiatuba.

Outro passo importante para o crescimento da Toyota no Brasil foi a inauguração do Centro de Distribuição de Guaíba, na Grande Porto Alegre, em março de 2005.

A instalação tornou-se o portal das operações logísticas da Toyota entre o Brasil e a Argentina, para recebimento dos utilitários Hilux e SW4 e de peças de reposição produzidas na planta de Zárate (Argentina), por via rodoviária. Ocupando 2,5 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 58 mil metros quadrados, o Centro de Guaíba, além de receber e distribuir os veículos e peças produzidos em Zárate para todo território nacional, executa as operações de checagem e ajuste de montagem, para que estes se adaptem à legislação brasileira.

Atualmente, são quatro fábricas nas cidades paulistas de Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo, cidade também que abriga um Centro de Pesquisa Aplicada e um Centro de Design. Além disso, são três centros de distribuição de veículos em Guaíba (RS), Vitória (ES) e Suape (PE), um centro de distribuição de peças em Votorantim (SP), um escritório de representação em Brasília (DF).

adblock ativo