308 turbo é um hatch bem nervoso

Do ano passado para cá, os brasileiros ganharam alguns carros picantes. O leque de opções tem uma versão do hatch 308, equipado com o motor turbo 1.6, de 165 cavalos, e transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto instalado na linha Mini, BMW Série 1 e o crossover urbano Peugeot 3008, por exemplo.

O 308 THP - sigla que significa Turbo High Pressure, sistema desenvolvido em parceria com a alemã BMW - é um hatchback de coração nervosinho, equipamentos e tecnologia embarcada que fazem uma grande diferença para quem está ao volante e, especialmente, para os passageiros também.

Esportivo

Custando R$ 75.990 em Salvador, o Peugeot 308 THP enfrenta os rivais Volkswagen Fusca 2.0 TSI, de 200 cavalos, e o Citroën DS3, com o mesmo conjunto motriz.

O 308 THP é oferecido apenas na versão Feline, com direito a um enorme teto solar - com sistema fixo do vidro que oferece luminosidade e a sensação de amplitude -, pneus de perfil baixo 225/45R17 e um turbilhão de itens de segurança (air bags frontais, laterais e de cortina, controles de estabilidade e tração e freios com ABS, BAS e EBD).

Seu visual é mais comportado e fica aquém dos rivais. Porém há pontos a favor, como a iluminação diurna com luzes em LED nos faróis auxiliares de neblina, painel de instrumentos com belos mostradores de fundo branco e assentos ergonômicos em tecido de couro.

Todos os comandos e sistemas estão disponíveis nos botões localizados na parte interna da porta do motorista ou por meio de uma alavanca atrás do volante, que dispensa os tradicionais botões na parte frontal.

O ar-condicionado é bizona e há também saída traseira exclusiva para os passageiros. O motorista tem uma boa visibilidade no hatch e pode regular os retrovisores escamoteáveis ou os vidros, por meio do controle elétrico nas portas.

Para garantir a comodidade, há sensor de estacionamento traseiro e o som com Bluetooth é facilmente manipulado pelo motorista ou carona.

O 308 turbo peca por alguns elementos que são logo esquecidos. Por conta das péssimas estradas brasileiros, os pneus de perfil mais baixo e a suspensão ajustada para "terreno liso" - pista com asfalto sem imperfeições - não absorvem bem os "nossos" buracos e causam trepidações excessivas. Seu sistema multimídia com tela de sete polegadas é bom, mas o GPS precisa urgentemente de atualização para a Bahia, por provocar imprecisões na identificação das principais ruas e avenidas.

Já a ponteira dupla de escapamento é falsa no para-choque traseiro e é dispensável para um veículo de perfil esportivo.

A direção eletro-hidráulica é um ponto em destaque e deixa o Peugeot 308 turbo com respostas rápidas. O motor 1.6 turbo gera 165 cv a 6 mil giros e torque de 24,5 kgfm a 1.400 rpm. Oferece performance sem prejudicar o consumo de combustível.

