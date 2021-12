308 CC custa R$ 129.990 no Brasil

Andar em um descapotável é um prazer. A Peugeot acaba de anunciar o início das vendas do seu 308 CC, modelo "2 em 1" com perfil meio cupê meio cabriolé. Depois da chegada do nervosinho esportivo RCZ, os amantes da marca do leão têm à disposição a versão mais esportiva do seu hatch, o 308 CC. Custando R$ 129.990, o novo Peugeot 308 CC desembarca com elegância.

Vem equipado com excelente motor 1.6 THP (Turbo High Pressure), de 165 cavalos de potência, e transmissão automática sequencial de seis velocidades. Este propulsor turbo feito em parceria com a alemã BMW já rendeu bons frutos na "pele" do sedã 508, do sedã 408 e do próprio hatch 308. O novo modelo 308 CC vem nas opções de três cores (Preto Perla Nera e Vermelho Babylone, ambas metálicas, e Branco Nacré, perolizada).

A Peugeot acaba de disponibilizar para sua rede de revendas o carrinho que muda de visual, do cupê ao cabriolé, em apenas 20 segundos...Por achi, chega apenas a versão mais equipada que oferece, de série, ar-condicionado digital de duas zonas de atuação, rede anti-redemoinhos de ar (para a capota), bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento da nuca e revestimento interno em couro. Traz ainda GPS, som premium, airbags dianteiros, laterais e para a cabeça; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, rodas exclusivas de aro 18, ABS com sistema de repartição eletrônica de frenagem (REF) e ajuda à frenagem de emergência (AFU); controle de estabilidade (ESP), entre outros itens de segurança.

