3008 muda visual e traz melhorias internas

A francesa Peugeot está com seu estande cheio de novidades no Salão de Paris, o Mondial L´Automobile 2016. A onda dos suv´s cresce em todo o mundo. Na Europa, todas as fabricantes querem sua fatia no segmento dos crossovers urbanos.

A Peugeot escalou "seu time" inteiro com reestilizações no pequeno 2008 e no andar intermediário com o 3008. De quebra, apresentou o novo 5008, um veículo maior e recheado de tecnologias inovadoras.

O 3008 ficou maior e com visual bem mais moderno. Por dentro ganhou acabamento mais caprichado e um painel de instrumentos com multimídia bem avançado. É a hora da Peugeot migrar o 3008 de uma suposta comparação com minivan e fincar as quatro rodas do veículo no mundo dos suv´s urbanos.

O novo 3008 incorporou o i-Cockpit, uma solução de painel de instrumentos já presente no 208 e no 2008. O carro tem agora um volante com diâmetro menor, o que deixou o visual mais equilibrado e esportivo. O ar futurista fica por conta dos novos mostradores e da tela de 12,3 polegadas do multimídia, com conectividade total.

Na França, a Peugeot oferece o novo 3008 com uma gama de motores a diesel e gasolina. São seis opções de propulsor, destes dois são a gasolina: um 1.2 turbo com 130 cv e outro 1.6 turbo de 165 cavalos, o mesmo já ofertado na versão atual do 3008 no Brasil. A gama de motores a diesel contempla quatro opções: 1.6 de 100 cv ou 120 cv e 2.0 de 150 cv ou 180 cavalos. A transmissão é a manual de seis marchas ou uma caixa automática, também com seus velocidades.

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

