25 anos depois, Kia Sportage bate cinco milhões de unidades vendidas

Após 25 anos, a Kia Motors comemora a marca de cinco milhões de unidades vendidas mundialmente, do SUV Sportage. Lançado oficialmente em 1993, o carro está atualmente na sua quarta geração, que tem vendas globais médias de 38 mil unidades por mês (números de 2017).

O Sportage foi apresentado oficialmente em 1991, no Tokyo Motor Show. Na ocasião, a montadora apresentou o inédito conceito de 'SUV Urbano' aos consumidores, em um tempo que as minivans dominavam o mercado e os utilitários esportivos eram coisa para excêntricos. Com linhas asiáticas e rústicas o Sportage não chamou tanta atenção à época. O modelo era adequado para o uso em ambientes e situações diversificadas, o que chamou a atenção do público e as vendas decolaram. A primeira geração do Sportage vendeu meio milhão de unidades, algumas ainda rodando no Brasil após ter chegado junto com as vans da linha Besta.

As vendas da segunda geração do Sportage totalizaram 1.223.776 unidades em todo o mundo após sete anos de produção. Já o modelo da terceira geração superou um milhão de vendas em apenas quatro anos, ajudando o Sportage a atingir dois milhões de vendas cumulativas durante o sexto ano de produção.

"Estamos extremamente orgulhosos de ter alcançado este marco histórico com nosso líder em vendas globais. A popularidade contínua e crescente do Sportage demonstra a amplitude dos diferenciais do carro e a força do seu apelo junto aos consumidores de todo o mundo ", disse Ho Sung Song, vice-presidente executivo da Divisão de Operações Globais da Kia Motors.

