208 GTi é série de 50 exemplares

O segmento dos hatchs compactos terá uma semana histórica no Brasil. No páreo, estão os novos HB20 e Etios que chegam para tentar desbancar o reinado do Volkswagen Gol, com uma longevidade de 25 anos no posto mais alto dos carros mais vendidos no País.

A Hyundai lança nesta quarta-feira o novo hatch HB20, na ilha de Comandatuba, no Sul da Bahia. Já a Toyota reservou a segunda-feira que vem para apresentar o Etios, nas versões hatch e sedã.

Enquanto isso, a Europa assiste o surgimento de mais um hatch com pegada esportiva. Produzido na base do modelo três portas do 208, hatch que será feito a partir de 2013 no Brasil, a versão GTi transpira esportividade. O escapamento é de saída dupla e a carroceria tem molduras cromadas nos vidros. Tem ainda detalhes em vermelho em vários componentes. O Peugeot 208 GTi foi desenvolvido em um chassi esportivo. Destaque para as molas, regulagem dos amortecedores, barra estabilizadora, subchassis dianteiro e traseiro mais rígidos e todo o conjunto de suspensão.

O 208 GTi vem equipado com pneus 205/45 e rodas Carbone de 17 polegadas. Seus discos de freio são ventilados de 302 mm na dianteira e 249 mm na traseira. Refrigerados por saídas de ar dinâmicas, eles asseguram frenagem incisiva.

Mas, a brincadeira fica mais interessante com o uso do motor a gasolina 1.6 THP, de 200 cavalos de potência, com o auxílio da caixa manual de seis velocidades. O torque máximo é de 27,5 mkgf. Assim, o hatch esportivo francês acelera de 0 a 100 km/h em menos de sete segundos e vai de 0 a 1000 metros em apenas 27 segundos. As retomadas estão no mesmo nível: o 208 GTi passa de 80 a 120 km/h em menos de sete segundos em quinta marcha. A performance é beneficiada pelo peso do veículo. Leve, com 1.160 kg, ele emite somente 145g de CO2/km.

O modelo será vendido na cor Branco Nacré acetinada, com rodas em alumínio de 17 polegadas e diamantada com pintura preta brilhante. Na parte inferior da grade frontal a série limitada traz uma pequena bandeira da França. O veículo dispõe ainda de um sistema de navegação e som HiFi, e uma placa numerada reforça o caráter exclusivo da versão. Esta é uma edição Limitada do 208 GTi. A Peugeot desenvolveu uma edição limitada de 50 exemplares.

