208 é a nova era da Peugeot no Brasil

O hatch 208, modelo que já é vendido na Europa, ganhou versão nacional. Produzido em Porto Real (RJ), o novissimo 208 surge em uma era de renovações da Peugeot no País. A fabricante do leão possui hoje um leque maior de opções - do hatch 308, passando pelo crossover 3008 até o sedã de luxo 508 - e quer abocanhar uma fatia maior do mercado brasileiro.

Para tanto, a Peugeot mantém a carroceria antiga, o 207 fica como versão de entrada, e oferece as configurações Active (R$ 39.990) e Allure (R$ 45.990), com o motor 1.5 flex 8V de 93 cv, e o topo da gama Griffe, com o moderno propulsor 1.6 Flex Start 16V, de 122 cv, que dispensa o tanquinho de gasolina da partida a frio.

Apenas o modelo mais caro vem com a transmissão automática de quatro velocidades com opção de trocas por meio de "paddle shifters" na coluna de direção (R$ 54.690) ou o câmbio manual de cinco marchas (R$ 50.690) ofertado na linha do 208.

Nada como um hatch de ares modernos. Mas a base mecânica é a do irmão de aliança, o Citroën C3 - com os mesmos motores e câmbios. É no visual que o Peugeot se diferencia. Tem frente marcada pelas linhas arrojadas no capô, parachoques e conjunto ótico, com direito a faróis com luz diurna e molduras cromadas nas lentes de neblina.

Sua traseira tem um charme especial com lanterna de neblina e antena curta na parte de cima do teto. Seu interior possui acabamento que surpreende. A tonalidade dupla no painel não combina com os detalhes nas portas e console central.

O novo hatch 208 traz itens que não são ofertados nos rivais HB20, Onix, Etios e Gol. Sua versão de entrada, a Active, agrada com painel de instrumentos com mostradores em posição elevada, maçanetas internas cromadas, volante de diâmetro menor, computador de bordo, função de faróis acesos ao desligar o motor e pneus ecológicos de baixo impacto.

De série, traz ainda duplo airbag, direção elétrica com assistência variável, volante com regulagem de altura e profundidade, ar-condicionado, vidros elétricos, freios ABS com EBD e distribuição eletrônica de frenagem e rodas diamantadas com pneus 195/60R15.

Para quem quer mais estilo, nada como teto de vidro panorâmico, acendimento automático dos faróis, sensores de chuva, pneus 195/55R16, multimídia com GPS em uma tela de 7" e comandos no volante e bluetooth para a conectividade. Isso tudo em versões mais caras.

O jornalista viajou a convite da Peugeot do Brasil. Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

