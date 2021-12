2017 recheado de novidades

A crise abalou as vendas de carros no Brasil. Porém, os planos de lançamentos não foram atingidos, e as fabricantes instaladas por aqui apresentaram modelos inéditos e remodelados, como a 10ª geração do Civic, o compacto Mobi e os crossovers Kicks e Compass ao longo de 2016. Mas, o ano de 2017 chega com tudo: o calendário de lançamentos já começa com a apresentação do novo Tracker, que será feita no fim de semana na cidade de Detroit, a casa da General Motors e da indústria automotiva dos Estados Unidos.

O novo Tracker será vendido nas versões LT e LTZ com o motor 1.4 turboflex, de 153 cavalos e 24,3 kgfm, auxiliado pelo câmbio automático de seis marchas, o mesmo conjunto mecânico do Cruze. Tem sistema de injeção direta de combustível, comando variável de válvulas e tecnologia start/stop. O Tracker 2017 é equipado com teto solar elétrico, direção elétrica e lanternas em led. Nas versões mais caras, pode receber até alerta de ponto cego, câmera de ré com alerta de movimentação traseira e acionamento da ignição por botão no painel.

O termômetro de novidades é o mesmo do Salão Internacional do Automóvel de SP, realizado em novembro. Modelos como o novíssimo Creta e o New Tucson, ambos da Hyundai.

O mini-SUV da Hyundai tem duas opções de motor, 2.0 Nu, de 166 cv, e 1.6 Gamma 130 cv, e câmbio automático ou manual. São três modelos: Attitude (1.6 manual, R$ 72.990), Pulse (1.6 manual, R$ 78.290, e automático, R$ 85.240), Pulse (2.0 automático, R$ 92.490) e Prestige (2.0 automático R$ 99.492). Há a opção para portadores de necessidades especiais (PNE), automático, a R$ 69.990.

Novidades

No primeiro trimestre, as fabricantes já trazem suas novidades. A francesa Renault fez grande apresentação de três modelos (Kwid, Captur e Koleos) no ano passado. Agora, chegou a vez do lançamento do utilitário Captur. O Kwid ficou para depois do Carnaval.

O Captur entrou em processo de pré-venda de 400 unidades, todas da versão top de linha Intense, com motor 2.0 flex de 148 cv e câmbio automático de quatro marchas (mesmo conjunto do Duster). São três opções de cores: vermelho, branco e prata, todas com teto preto, destacando um dos atrativos de design do carro: a pintura biton.

Até o meio do ano, a Honda deve lançar o pequeno crossover WR-V. O carro é compacto e feito na mesma base do Fit. A produção está garantida para Sumaré e chega ao mercado possivelmente com a mesma mecânica do Fit. Para chegar bem entre os rivais, a Honda pode até usar o mesmo motor do HR-V: 1.8 flex de 140 cv e 17,4 kgfm com câmbio CVT.

