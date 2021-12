2008 valoriza visual e turbo

O ano de 2015 promete ser difícil para o Ford EcoSport. Isso porque além do Jeep Renegade, Renault Duster e Honda HR-V, o crossover da Ford enfrenta mais um rival direto, o Peugeot 2008.

Em versão nacional, o utilitário agora é produzido na fábrica da PSA Peugeot Citroën, em Porto Real (RJ). Apresentado como conceito no Salão de Paris em 2012, o 2008 deixa claro em seu visual que se trata de um Peugeot. Os faróis recortados, os auxiliares de neblina contornados por frisos e a grade com dois filetes são similares aos do irmão 3008.

Bonito, espaçoso, confortável e com boa ergonomia, o recém-lançado 2008 tem características suficientes para agradar aos consumidores. Classiautos rodou com a versão top de linha THP com motor turbo flex, de 173 cv, e transmissão manual com seis marchas, de engates curtos. Na prática, o 2008 deu conta da maioria das situações normais de condução sem perder o fôlego. Por ser um motor turbo, as ultrapassagens, retomadas e subidas exigem do modelo uma redução de marcha. Em compensação, o motor funciona muito bem em alta velocidade. O câmbio manual de seis marchas se apresenta como uma boa solução para reduzir o consumo na estrada, mas ainda assim poderia ter curso reduzido e engates mais precisos.

Depois de aparecer pela primeira vez no Citroën C4 Lounge durante o Salão de São Paulo, o THP flex deixa o 2008 mais ágil e com respostas rápidas. É só acionar o pedal para o carro mostrar seu desempenho. A versão testada estava completa com todos os opcionais que deixam o carro ainda mais atraente. Além de potência, a versão turbo ganha outros itens exclusivos e inéditos de série, como o sistema eletrônico dos freios com ABS, controles de estabilidade, de tração, Hill-Assist (auxílio para partidas em rampas) e um seletor de modos de direção, indicador de troca de marcha, acionamento de faróis e limpador de parabrisa automático.

Já que o modelo não tem tração 4x4, a Peugeot oferece o sistema Grip Control, que age no modo de respostas do veículo, atuando diretamente no controle de estabilidade e da tração. Assim o sistema otimiza a tração dianteira para diferentes tipos de piso (lama, neve, areia e normal para as estradas asfaltadas ou cidade). Com 4,15 metros de comprimento, 1,74 m de largura, 1,55 m de altura e entre-eixos de 2,53 m, o espaço é um importante ponto positivo para o 2008. O banco dianteiro se ajusta facilmente para um motorista de 1,70 metro e ainda assim três pessoas viajam confortavelmente no banco traseiro.

A Peugeot oferece o novo utilitário em cinco versões de acabamento - Allure 1.6 flex (R$ 67.190), Allure 1.6 automático (R$ 70.890), Griffe 1.6 (R$ 71.290), Griffe 1.6 automático (R$ 74.990) e a topo da gama Griffe com o motor 1.6 THP flex, de 173 cavalos e câmbio manual de seis velocidades (R$ 79.590). Em Salvador (Danton), a versão mais barata Allure (manual e automática) só estará disponível a partir de junho.

Outro atributo que o 2008 oferece em seu interior é o teto panorâmico em vidro que garante uma boa iluminação e sensação de amplitude ao interior do carro, mas deixa a desejar pelo fato de não poder ser aberto. O detalhe da alavanca do freio de mão, que traz um desenho e formato similares aos de um avião, garante um diferencial. É posicionado entre os bancos, porém um pouco mais alto em comparação a alavanca normal de freio. Apesar de ser diferenciado, o dispositivo funciona por cabo. Em modelos como o HR-V, o freio é elétrico e acionado por botão.



Todas as versões do 2008 contam com o multimídia com tela de sete polegadas - que ler arquivos de música via conexão USB ou visualiza fotos. O condutor pode também conectar o smartphone via bluetooth e atender a chamadas ou acessar a lista de contatos no painel do carro. O multimídia conta ainda com GPS. Aqui em Salvador, algumas ruas ainda não são encontradas talvez por falta de uma atualização do software do GPS.

