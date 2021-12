200 km com o novo Volvo XC60 diesel

A Volvo está em uma das suas melhores fases no Brasil. De acordo com Leandro Teixeira, diretor de marketing da marca, só esse ano, a sueca vendeu de janeiro a agosto mais carros do que durante todo o ano de 2015. Foram comercializadas 1.567 unidades do XC60 no acumulado de 2018 até julho (23,5% mais que o mesmo período de 2017). Para ampliar e consolidar o bom momento entre os brasileiros, a Volvo aumentou o leque de produtos oferecidos com a nova versão do XC60 2019, agora abastecido a diesel. A meta é clara: liderar as vendas de SUVs de luxo no Brasil e alcançar nada menos de 30% das vendas da categoria, que tem modelos igualmente bem equipados como Discovery Sport, Audi Q5, BMW X3 e Mercedes-Benz GLC.

Assim, durante o lançamento que explorou as belas paisagens do litoral baiano, rodamos 217 km com o XC60 D5. Fabricado na China, o modelo é equipado com o motor 2.0 turbodiesel de 238 cavalos de potência e interessantes 48,9 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de oito marchas e tração integral. O conjunto mecânico é o mesmo usado no XC90 turbodiesel e se destaca pela tecnologia Power Pulse, que armazena ar comprimido para acelerar a turbina em acelerações e, com isso, reduzir o efeito turbolag. O tanque tem capacidade para 71 litros e a média de consumo (oficial, do Inmetro) é de 11,7km/l na estrada.

A bordo

A partida do motor é feita pelo botão no console entre os bancos (start stop), o motor a diesel desperta discreto como se fosse movido a gasolina. Para situações dentro e fora-de-estrada, o XC60 conta com um programa de tração que ajusta o veículo automaticamente. São cinco modos: Comfort, Dynamic, Eco, Off-Road e Individual, que permite mesclar características dos demais.

Além de ser considerado o carro mais seguro do mundo – segundo teste da NCAP –, o XC60 conta com uma recheada lista de itens de série, como o assento infantil integrado e um dispositivo que permite o melhor ajuste do cinto de segurança de três pontos para crianças de alturas diferentes, bancos são revestidos de couro perfurado com ventilação, assentos dianteiros com suporte lateral e apoio para pernas elétricos, memória do ajuste da posição do banco do passageiro, e revestimento no painel de bordo. Com 9 polegadas, a central multimídia é touchscreen com sensor infravermelho, assim, você nem precisa encostar muito o dedo na tela para exercer as funções que contam com suporte ao Apple Carplay e Android Auto.

.

Nas versões mais caras, outros destaques fazem com que o SUV se torne um veículo semiautônomo, como os sistemas de controle de cruzeiro adaptativo (ACC), no qual o motorista ajusta a velocidade e a distância a ser mantida em relação ao carro da frente e o sistema automaticamente acelera ou freia o veículo, além da direção semiautônoma (Pilot Assist), que atua até 130 km/h. O assistente de permanência em faixa faz com que o volante realize uma leve pressão para o lado contrário sempre que o carro está prestes a passar por cima de uma faixa. Há ainda o controle de velocidade em descidas.

A versão Inscription acrescenta ainda à extensa lista de equipamentos o alerta de colisão traseira e o sistema de alerta de ponto cego (BLIS) e a abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas ao passar o pé debaixo do para-choque (função Hands-Free na versão Inscription).

Ao todo são quatro configurações: as versões Momentum e Inscription, ambas com opção de motor a gasolina, T5, ou diesel, D5. Os preços partem de R$ 245.950 e vão até R$ 289.950 na versão D5 Inscription, que tem motor diesel e já está disponível nas revendas em setembro.

Com 4,69 m de comprimento, 1,65 m de altura e bons 2.87 m de entre-eixos, os passageiros de 1,80 m têm espaço suficiente para joelhos em relação aos bancos dianteiros. O porta-malas tem capacidade para 505 litros e há ganchos para fixação na base, nicho com rede para objetos pequenos e saída 12V.

.

Híbrido

Também fará parte do calendário de novidades da Volvo no Brasil a versão híbrida T8, já prometida desde o ano passado. Segundo o diretor de marketing da Volvo, o modelo já está em pré-venda por R$ 299 mil e deve chegar em até dois meses por questão de homologação. Sob o capô estará o motor 2.0 turbo de 324 cv e um motor elétrico de 88 cv alimentado por uma bateria de íon-lítio. Assim, a potência combinada é de 412 cv e segundo a marca sueca, o carro precisa de 5,3 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h.

adblock ativo