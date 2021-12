120 unidades do J2 são pré-vendidas no Salão de SP

Quem foi ao estande da JAC Motors no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que ocorreu entre os dias 24 de outubro e 4 de novembro, pôde conferir pela primeira vez o J2. O carro foi o destaque na marca na feira, com 10 unidades personalizadas com grafismos e rodas de liga leve que, mais tarde, estarão disponíveis para venda na rede de concessionárias da empresa.

No Salão de São Paulo, a JAC Motors também realizou uma pré-venda do J2. Foram 120 unidades pré-comercializadas, e os clientes vão recebê-las a partir de dezembro.

O novo carro é equipado com motor 1.4 16V VVT de 108 cv, e vem, de série, com itens como ar-condicionado, direção assistida, vidros, trava e retrovisores com acionamento elétrico, freios com ABS, air bag duplo, CD player com MP3, sensor de estacionamento traseiro e rodas de liga leve.

O lançamento oficial do J2 será no dia 28, no Polo Industrial de Camaçari, quando a imprensa poderá avaliar o modelo e fazer o test drive. Também acontecerá a cerimônia da "pedra fundamental", que marca o começo da construção da fábrica da JAC Motors no Brasil. A partir de 2014, serão produzidos os primeiros automóveis nacionais da empresa.

