10 Oficinas DE EXCELÊNCIA

Em geral, oficinas e centros automotivos devem priorizar a qualidade do serviço. Não há nada pior do que ter um problema no carro, levar o veículo a uma oficina e o serviço ficar malfeito. Para o dono do veículo, esta é uma situação indesejável.

Na Bahia, há oficinas e centros automotivos que prezam a qualidade e são, de fato, referências na manutenção automotiva, instalações elétricas (som automotivo, central multimídia, câmera de ré e sensores de presença e de estacionamento) e na personalização do carro. A TARDE Autos elenca algumas empresas que possuem carimbo de qualidade, o de excelência no serviço.

Para garantir o padrão de qualidade, os centros automotivos e lojas de serviços gerais para o automóvel investem na capacitação dos seus profissionais e, principalmente, na estrutura de equipamentos de alta tecnologia.

O empresário Ramon Almeida conta que, antes de escolher uma oficina, vale a pena consultar a opinião de amigos. No mínimo, a pessoa terá uma boa indicação de uma oficina que prima pela qualidade no serviço. Almeida conta que, após muitas tentativas de unir bom atendimento e a qualidade na prestação de serviços para o seu Hyundai ix35 2012, prefere ir às empresas de referência. "Recentemente fui surpreendido no trânsito e bateram no meu carro. Danificou para-choque dianteiro e para-lamas do veículo. Não pensei duas vezes e fiz o serviço na Santa Cecília, oficina que frequento há quatro anos. Gastei bem os R$ 400 e o carro vai sair novinho em folha. Não vou arriscar e deixar meu carro em um lugar que não conheço", relata.

De acordo com Maurício Toledo, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios da Bahia (Sindirepa), os proprietários de automóveis devem ficar atentos à estrutura da oficina, à credibilidade no mercado, à qualidade das peças usadas e ao suporte técnico. "Não é apenas o valor final do serviço que conta. É bom lembrar que o barato pode custar caro depois", alerta.

Caso precise de serviços especializados, faça antes um levantamento de pelo menos cinco empresas. Procure saber da estrutura de equipamentos, qualificação dos profissionais e, principalmente, do resultado final do serviço. Na hora de deixar o veículo, peça o orçamento e procure saber quais são os procedimentos, prazos do serviço e se há garantia tanto dos componentes substituídos e da mão de obra. Vale fazer ainda mais de um orçamento. Assim, você poderá fazer comparações de preços e também do serviço.

Manutenção

O engenheiro mecânico Gildson Dantas, especialista em engenharia automotiva, garante que a manutenção do carro é tão importante quanto o reparo em caso de colisões ou defeitos de funcionamento. "Todo mundo precisa saber que é bom zelar pelo seu patrimônio. O carro é um bem, e o dono nunca deve esquecer de fazer as revisões. A manutenção do veículo é importante até para a prevenção de acidentes no trânsito", orienta Dantas.

O contador Luciano Serpa é daqueles que têm cuidados redobrados com o carro. Ele fica atento à periodicidade das revisões do seu Fiat Palio Weekend 2013 e aos eventuais problemas no carro. "Há pouco tempo fui ao centro automotivo Service Car, que sou cliente há dois anos, fazer uma revisão preventiva para viajar. E foi constatado um defeito na sonda lambda da injeção eletrônica. Indicaram que havia desgaste também nas pastilhas de freio. Ao todo gastei R$ 600 na manutenção do carro e fiquei satisfeito com o serviço", explica Serpa.

Qualidade

A personalização do veículo também exige cuidados. Em alguns casos e se o carro é novinho, é até aconselhável não mexer ou fazer modificações na parte elétrica do veículo. Se for necessário, procure lojas especializadas para instalar principalmente acessórios e equipamentos, como o de uma central multimídia, câmera de ré e sensores de estacionamento.

A comerciante Sued Bastos acredita que a personalização deixa o carro com a "cara do dono". "Uma loja de acessórios de qualidade deve ter variedade de opções, bons preços, profissionais dispostos a esclarecer as dúvidas e que ofereça produtos de acordo com a necessidade do cliente. A última alteração que fiz no meu VW Saveiro Cross 2016 foi a instalação de um som de média qualidade acústica, com caixa externa de duas bocas de 12 polegadas, quatro cornetas e um módulo no Paralela Som. Tudo custou R$ 2.750. Gostei", ressalta.

Serviço de qualidade e com garantia na Bahia

*Ancar: O centro automotivo, no bairro Boca do Rio, faz reparo e revisão das partes mecânica e elétrica do carro. Realiza manutenção preventiva a partir de R$ 153. Oferece alinhamento e balanceamento. Tel: (71) 3461-5366.

*Polidiesel: A retífica de motores, no bairro Pirajá, trabalha com manutenção de motores e bombas automotivas, de carros e caminhonetes. A retífica do motor custa em torno de R$ 2.500, com peças originais. Tel: (71) 2103-5421.

*Toniscar: O centro automotivo tem convênios com seguradoras. Faz serviço de funilaria e pintura de veículos. Em uma batida frontal, por exemplo, o custo total sai, em média, por R$ 3 mil. A oficina é no Parque Bela Vista. Tel: (71) 3015-8700.

* Service Car: A oficina, no Bairro dos Mares, oferece manutenção mecânica, elétrica, suspensão e serviços de funilaria e pintura automotiva. A troca e soldagem de uma descarga custa a partir de R$ 80. Tel: (71) 3023-3884.

*Paralela Som: A loja, na Avenida Luiz Viana Filho, trabalha personalização do carro. Oferece acessórios, polimento e lavagem do veículo. O som automotivo e sua instalação custam a partir de R$ 800; alarmes por R$ 189. Tel: (71) 3362-6144.

*Box Car Shop: O autocenter fica no Salvador Shopping (estacionamento G1). Faz serviços rápidos de manutenção do veículo, como revisão preventiva, troca de filtros e óleos do carro. O pacote sai entre R$ 150 e R$ 399. Tel: (71) 3038-1267.

*Santa Cecília: O centro automotivo, no bairro São Gonçalo do Retiro, oferece serviços de funilaria e pintura automotiva. O reparo e pintura do para-choque custa a partir de R$ 300. Já a chaparia e pintura do para-lamas sai por R$ 600. Tel: (71) 3387-6500.

*HC Pneus: A oficina, na Avenida Centenário, faz serviços gerais no automóvel. Especializada em pneus, realiza higienização e checape veicular. O alinhamento e balanceamento em 3D tem preço a partir de R$ 80. Tel: (71) 3245-3899.

*Elite Sound: A loja em Lauro de Freitas faz personalização veicular. Trabalha com acessórios e é especializada em som automotivo. A câmera de ré com sensores sai por R$ 140. Tel: (71) 9 98172-3436.

*Quality Auto: A oficina em Lauro de Freitas trabalha com serviço de funilaria, pintura e polimento automotivo. A higienização e proteção da pintura do veículo são em um pacote que custa a partir de R$ 300. O serviço de pintura pode durar até 10 anos. Tel: (71) 3508-4635.

