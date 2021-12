10º Encontro Nordeste de carros antigos chega a Salvador

Os apaixonados por carros antigos terão a oportunidade de apreciar e até expor seus ilustres automóveis no 10º Encontro Nordeste de carros antigos. O evento organizado pelo Veteran Car Club da Bahia reunirá mais de 130 carros na praça do Campo Grande. Nesta sexta, 31, acontece a arrumação dos automóveis, durante o sábado e domingo o espaço estará pronto para abrir as portas e receber o público de 9 as 22 horas.

O evento acontece todos os anos em diferentes estados do nordeste e este ano Salvador vai sediar pela segunda vez o encontros de carros antigos, (a primeira vez na capital baiana foi no 4º Encontro em 2008). O encontro conta com a participação de aproximadamente 30 carros que virão de outros estados e mais de 100 veículos de proprietários baianos.

Ulisses Brito, presidente do Veteran Car Club da Bahia, garante que na ocasião estarão expostos modelos raros e que marcaram a história do automóvel. " Entre os automóveis expostos estão o Ford 1929, o carro de bombeiro mais antigo do Brasil (1912), Citroen 1954, caminhonetes da década de 50, além de Opalas, Alfa Romeu, Fuscas e Jeeps antigos. Estarão presentes também motos de 1945 e 1970", conta o organizador que espera por cerca de 5 mil pessoas durante os dias do evento.

Para quem for conferir a exposição de carros também poderá aproveitar outras atrações como apresentações da Associação de Aeromodelistas da Bahia, AEROBA. Durante o sábado tocaram bandas de Blues e no domingo bandas de rock.

A entrada é gratuita, mas para a legião de apaixonados por carros antigos que quiserem expor seus carros devem pagar o valor de R$ 80 para se inscrever.



